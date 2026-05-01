首爾公廁「毒衛生紙」害慘無辜女！韓男認了：黏偷拍攝影機時噴到

廁所衛生紙，示意圖，與新聞事件無關。

南韓首爾新林洞一棟商業大樓近日傳出，公廁衛生紙遭到異物污染，導致有女子使用後感到疼痛並送醫治療。警方展開調查後發現，整起事件與一名在廁所內安裝非法偷拍設備的男子有關。

綜合韓媒報導，4月26日晚間9時許，該名受害女性使用廁所內提供的衛生紙後，私密處感到劇烈疼痛與灼熱感，隨後被送往附近醫院治療，所幸沒有生命危險。這起事件一度引發社會擔憂是否為恐怖攻擊。

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警方獲報展開調查，發現衛生紙上沾有含有黏著劑成分的異物。目前已將一名20多歲男子逮捕歸案，對方坦承自己當天潛入女廁試圖安裝「非法偷拍設備」，在利用黏著劑固定攝影機的過程中，不慎將膠水沾染到衛生紙及廁所周邊。

目前警方已依違反《性暴力犯罪處罰等相關特例法》將該男子立案，並回收了疑似偷拍用的設備。為確保安全，警方也將沾有異物的衛生紙送往國立科學搜查研究院進行精密鑑定，以確認化學成分。商場管理方則表示，對這類防不勝防的侵入感到憂心，正考慮更換大樓鑰匙並加強清潔巡邏。

事件曝光後引發南韓網友群起撻伐，「隱藏攝影機已經夠惱人了，他們居然還在廁紙上塗膠水？韓國男人到底是怎麼了了，真是噁心透了」、「他們總是說偷拍是女人的幻想或是拙劣的工藝，但現實是，一些社會地位低下的韓國男人會偷偷溜進女廁所，安裝偷拍攝像頭，結果弄得自己身上沾滿了膠水，最後上了新聞」、「讓我們強制公開偷拍者的身份，並懲罰所有觀看偷拍影片的人。」

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