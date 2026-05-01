美指控墨西哥州長參與毒品走私 墨國總統要求確鑿證據

墨西哥總統薛恩鮑表示，墨西哥正在尋求「無可辯駁」的證據，以支持美國對西那羅亞州州長羅查和其他官員提出的販毒指控。（路透）

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4月30日表示，墨西哥正在尋求「無可辯駁」的證據，以支持美國對西納羅亞州（Sinaloa）州長羅查（Ruben Rocha）和其他官員提出的販毒指控，之後才會提出引渡請求。

根據《法新社》報導，美國司法部4月29日公布了對羅查和其他官員的指控，稱他們與販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）合作，向美國走私大量毒品。

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薛恩鮑姆4月30在記者會上指出，這是美國首次公開指控在任州長或其他高級官員販毒，並強調墨西哥不會包庇任何人。

薛恩鮑姆聲稱，若總檢察長辦公室根據墨西哥法律收到確鑿且無可辯駁的證據，或者在自身調查過程中發現構成犯罪的要素，墨西哥必須遵守美國的引渡請求。

薛恩鮑姆說如果墨西哥沒有證據，那麼美國司法部的指控很明顯是出於政治目的。

羅查4月29日也否認了指控，稱美國說法完全缺乏事實或依據，並主張美國此舉是針對墨西哥執政黨的政治攻擊。

羅查與薛恩鮑姆皆屬於執政黨國家復興運動黨（Morena），其他面臨美國指控的官員也都是該黨成員。

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