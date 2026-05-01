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    首頁 > 國際

    美國土安全部經費法案通過　結束75天創紀錄停擺

    2026/05/01 03:45 中央社

    美國國會今天通過國土安全部（DHS）大部分業務的經費，結束了一場創下紀錄、導致多個重要機構運作受阻逾2個月的政府局部停擺。

    綜合法新社與國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，繼聯邦參議院表決通過後，眾議院也通過這項措施，法案現送交總統川普（Donald Trump）簽署。

    該法案將使國土安全部重要機構獲得經費，至9月30日本財政年度結束為止。

    法案中並未新增移民與邊境執法相關經費。

    在國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）警告用於支付薪資的應急經費即將耗盡後，眾議院在最後關頭以口頭表決方式通過法案。

    國土安全部自2月14日以來局部停擺，至今已達75天，成為同類型停擺中歷時最長的一次。

    根據這項法案，聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）、海岸防衛隊（Coast Guard）、運輸安全局（Transportation Security Administration）及特勤局（Secret Service）等機構的經費撥付將恢復正常。

    但處於兩黨激烈爭執核心的單位─移民暨海關執法局（ICE）和邊境巡邏隊（Border Patrol）並未被納入協議。

    這場僵局始於民主黨拒絕支持移民執法經費，除非針對在敏感地點進行突襲、執法人員蒙面等做法設下新的限制。

    共和黨拒絕這些要求，堅持在不附加新條件的情況下，全面為相關機構提供經費。

    現在，國會通過重新開放國土安全部大部分機構，同時共和黨人將另外採取行動，擬透過預算協調程序（budget reconciliation），為ICE和邊境巡邏隊爭取數百億美元的經費。這項程序將使他們能夠繞過民主黨人。（編譯：楊昭彥）1150501

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