尷尬！中國醫師投書國際頂尖醫學期刊 用AI圖露餡火速被撤稿

中國醫師投書NEJM期刊，圖片被發現有使用AI疑慮。（取自蔡依橙臉書）

中國北京2名醫師近日投書頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM），提到中國一名老年男子在森林大火中吸入大量濃煙，肺部出現廣泛的黑色支氣管管型。然而，該期刊刊出後，國外網友立刻發現，期刊中圖片出現的尺標數字非常奇怪，質疑是AI製圖。NEJM也立刻回應，表示已經開始審核此事，而該期刊目前已顯示遭到撤稿。

分別來自北京清華長庚醫院與中國首都醫科大學大興醫院的兩名中國醫師，日前發表於 NEJM的資料顯示，中國一名87歲男性因吸入濃煙數小時後，出現嚴重呼吸困難，被送往急診室。團隊經由軟式支氣管鏡檢查，在氣道中觀察到黑色管型結構。

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NEJM也在官方社群上發布期刊與圖片，沒想到，立刻有網友發現，圖片中黑色管型結構上方使用的尺標，數字根本亂七八糟，竟然是以1、3、5、4等奇怪、毫無邏輯的方式排序。撇除這點，尺上的刻度，甚至有時候不是10進位。

被網友指出疑慮後，NEJM也立刻回應，已經審查中，「NEJM要求作者必須披露任何對影像的修改，或人工智慧的使用情況。」

目前再點入網站該期刊頁面，顯示已經遭到退稿。撤回聲明中表示，作者指出他們不了解期刊對於影像處理的規範，坦言他們使用AI移動了尺標。

醫師蔡依澄、陳志金，28日都先後在粉專揭露這件事，網友也紛紛表示：「竟然發生在期刊上」、「NEJM竟然也沒發現還登出來」；也有網友笑稱：「有中國特色的量尺」。蔡依澄也表示，AI總是給出很像的東西，像到不知道如何查核，「然後就登上去，被全世界恥笑。」

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