泰國前總理塔克辛獲准假釋 預計5/11出獄

泰國前總理塔克辛獲准假釋後，預計將於下月自曼谷一處監獄獲釋。（法新社）

泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）在司法部委員會決定准予假釋後，預計將於下月自曼谷一處監獄獲釋。

《美聯社》報導，泰國矯正署29日宣布上述消息。現年76歲的塔克辛將於5月11日自空叻普中央監獄（Klong Prem Central Prison）獲釋，屆時他將服滿依法所需的一年刑期至少三分之二的最低門檻。

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據官方表示，司法部委員會週三審查數百名符合資格受刑人的假釋案，包括塔克辛，委員會考量他在獄中表現良好、再犯風險低，以及其年齡等因素，准予假釋，他將在出獄後接受4個月觀護，在此期間必須居住在其申報的曼谷住處，並定期向觀護官報到。

塔克辛在2023年結束超過10年的自我流亡、返回泰國後，同年因濫權被判處8年徒刑，後來獲泰王減刑為1年，但在最高法院裁定他先前於警察醫院住院6個月不能視為服刑後，他於去年9月被送入牢房。

法院認定，他住在醫院病房套房的安排違反程序，因為他的身體狀況並未嚴重到足以合理避開監獄設施。

塔克辛曾於2001年至2006年擔任泰國總理，直到被軍事政變推翻。他曾於2008年短暫返國應訊，但之後棄保潛逃，再度流亡海外，試圖躲避一連串他聲稱出於政治動機的民、刑事訴訟與指控。

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