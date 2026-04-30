為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國前總理塔克辛獲准假釋 預計5/11出獄

    2026/04/30 08:42 即時新聞／綜合報導
    泰國前總理塔克辛獲准假釋後，預計將於下月自曼谷一處監獄獲釋。（法新社）

    泰國前總理塔克辛獲准假釋後，預計將於下月自曼谷一處監獄獲釋。（法新社）

    泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）在司法部委員會決定准予假釋後，預計將於下月自曼谷一處監獄獲釋。

    《美聯社》報導，泰國矯正署29日宣布上述消息。現年76歲的塔克辛將於5月11日自空叻普中央監獄（Klong Prem Central Prison）獲釋，屆時他將服滿依法所需的一年刑期至少三分之二的最低門檻。

    據官方表示，司法部委員會週三審查數百名符合資格受刑人的假釋案，包括塔克辛，委員會考量他在獄中表現良好、再犯風險低，以及其年齡等因素，准予假釋，他將在出獄後接受4個月觀護，在此期間必須居住在其申報的曼谷住處，並定期向觀護官報到。

    塔克辛在2023年結束超過10年的自我流亡、返回泰國後，同年因濫權被判處8年徒刑，後來獲泰王減刑為1年，但在最高法院裁定他先前於警察醫院住院6個月不能視為服刑後，他於去年9月被送入牢房。

    法院認定，他住在醫院病房套房的安排違反程序，因為他的身體狀況並未嚴重到足以合理避開監獄設施。

    塔克辛曾於2001年至2006年擔任泰國總理，直到被軍事政變推翻。他曾於2008年短暫返國應訊，但之後棄保潛逃，再度流亡海外，試圖躲避一連串他聲稱出於政治動機的民、刑事訴訟與指控。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播