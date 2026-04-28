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    購菸年齡每年加1歲！ 英國禁菸法本週上路 電子煙另行管制

    2026/04/28 13:20 編譯陳成良／綜合報導
    新法上路後，任何於2009年1月1日當日或之後出生的人，在英國各地都將永遠無法被合法販售菸草。（歐新社）

    新法上路後，任何於2009年1月1日當日或之後出生的人，在英國各地都將永遠無法被合法販售菸草。（歐新社）

    英國將實施一項前所未見的控菸制度。新法透過「購菸年齡每年調高一歲」的設計，使2009年後出生者終身無法合法購買香菸。該法案已完成國會程序，預計於本週稍晚獲得王室御准後正式成為法律。

    2009年後出生者終身禁買

    根據《路透》報導，英國國會已通過《菸草與電子煙法案》（Tobacco and Vapes Bill）。新制採「滾動式年齡限制」，即法定購菸年齡每年提高1歲。

    由於年齡門檻與個人成長同步增加，任何於2009年1月1日（含）之後出生者，將始終無法達到合法購買門檻，等同建立「終身不得合法購買菸品」的制度。

    這項世代禁菸制度並未涵蓋電子煙產品。不過，法案已授權政府可進一步限制其口味、命名、包裝與販售展示方式，相關細節仍待後續規範公布。英國政府表示，相關措施旨在降低未成年人與非吸菸族群接觸這類產品的機會。

    公共衛生團體「吸菸與健康行動」（ASH）指出，電子煙相關規範將影響整體政策推動效果，特別是在青少年族群中的使用情形。

    政府模型顯示，隨著年齡門檻逐年提高，受影響世代的吸菸率將持續下降。支持者認為，這項制度有助降低與吸菸相關疾病負擔。不過，外界對政策實際效果仍存在不同看法。有意見認為，即使購買受限，仍可能透過其他方式取得菸品。

    英國民眾對該政策看法分歧。有受訪者表示，支持限制青少年吸菸，但對於終身限制購買的設計仍有疑問，認為是否吸菸應保留個人選擇空間。也有意見認為，禁令未必能完全改變吸菸行為，相關執行成效仍需觀察。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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