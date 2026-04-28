2025全球軍費飆升逼近2.9兆美元創新高 亞太國家軍事支出創16年來最大增幅

中國軍事支出在過去30年來年年攀升，2025年估計達3360億美元（約新台幣10.5兆元），比2024年成長7.2％。（路透檔案照）

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）27日發布最新報告指出，由於全球不安全感加劇與各國重新武裝的趨勢，2025年全球軍事支出總額已逼近2.9兆美元（約新台幣91兆元），連續第11年成長。其中亞太國家軍事支出創16年來最大增幅，台灣年增14％至182億美元（約新台幣5719億元）。

報告顯示，全球前3大軍費支出國分別為美國、中國與俄羅斯，3國的支出總和高達1.48兆美元，占全球總支出的半數以上。儘管全球最大軍費支出國美國的開支有所減少，但2025年全球整體軍事支出仍比2024年增加2.9％。

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SIPRI研究員史卡拉札托（Lorenzo Scarazzato）指出，全球正經歷「又一個充滿戰爭與緊張局勢加劇的年度」；全球軍事支出占全球國內生產毛額（GDP）的比例，已創下自2009年以來的最高水準。

在亞洲與大洋洲地區，2025年軍費支出達到6810億美元，比2024年成長8.5％，創下該地區自2009年以來的最大年度增幅。中國軍事支出在過去30年來年年攀升，2025年估計達3360億美元（約新台幣10.5兆元），比2024年成長7.2％。日本在2025年將軍事支出提高9.7％，達到622億美元，相當於其GDP的1.4％，創下自1958年以來的最高占比。台灣也將軍事支出增加14％，達到182億美元。

美國2025年的軍事支出為9540億美元，比2024年減少7.5％，主要原因是未批准對烏克蘭提供新的軍事財政援助。不過，美國國會已批准2026年超過1兆美元的軍事支出；若美國總統川普的預算提案順利通過，2027年更可能飆升至1.5兆美元。

帶動全球軍費增長的主要動力來自歐洲地區，包括俄羅斯與烏克蘭，該地區支出激增14％，達到8640億美元。全球第4大軍費支出國德國，2025年軍事支出大幅增加24％，達到1140億美元。西班牙的軍費也暴增50％，達到402億美元，使得該國軍費占GDP的比例自1994年以來首度突破2％。

隨著俄烏戰爭持續延燒，俄羅斯與烏克蘭的軍事支出雙雙攀升，兩國都創下政府支出中分配給軍事比例的最高紀錄。俄羅斯軍費增加5.9％，達到1900億美元，相當於其GDP的7.5％。烏克蘭的支出則激增20％，達841億美元，占其GDP的40％。

值得注意的是，儘管中東地區局勢持續緊繃，該地區的軍事支出卻僅微幅上升0.1％，為2180億美元。儘管中東多數國家都提高軍費，以色列與伊朗卻逆勢下滑。

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