引述晚宴槍手犯罪宣言 川普稱其心中充滿仇恨、反基督徒

川普26日接受《福斯新聞》專訪時強調：「嫌犯是個有病的人，你讀他的相關言論就知道，他痛恨基督徒。」（彭博）

31歲的槍手艾倫（Cole Tomas Allen）25日涉嫌闖入華府的白宮記者協會晚宴，企圖攻擊行政官員，目前已被當場逮捕。事發時因槍響頻傳，美國總統川普和政府高層在特勤人員護送下撤離。川普26日接受《福斯新聞》專訪時強調：「嫌犯是個有病的人，你讀他的相關言論就知道，他痛恨基督徒。」

槍手艾倫在行凶前曾向家人發送犯案宣言，並在社群媒體發表反川普及反基督教言論，內容提到：「當別人受到壓迫，有人打你的右臉，連左臉也轉過去由他打的作法不是基督徒的行為，而是壓迫者罪行的共犯。」政府官員表示，艾倫在犯罪宣言中列出的目標包括多位政府官員，從高階到低階排序，但內容特別提到不包括聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）。

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川普接受《福斯新聞》「週日簡報」（The Sunday Briefing）節目訪問時，引述該份宣言內容，並說：「這個人是個有病的人。當你讀他的宣言時，你會看到他仇恨基督徒，這一點可以肯定。我想他的姊妹或兄弟其實也曾抱怨過這件事，他們甚至向執法部門反映過。所以他是個非常有問題的人。」

川普說，槍手的家人們知道他有遇到一些困難、花了很多時間陪伴他，「他的家人說他的問題很大，也許他們應該更強硬地通報他，也許吧，但我想這是一件很難做到的事」。

川普表示，他將為白宮記者協會晚宴重新排時間，並強調：「我希望我們能在短時間內達成協議，不管是30天還是要多久時間，不能允許槍手這種罪犯或是壞人改變我們國家的進展。」

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