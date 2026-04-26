伊朗外長離開巴基斯坦 美伊直接談判落空

巴基斯坦總理夏立夫（左）25日在首都伊斯蘭馬巴德接見伊朗外長阿拉奇（右）。（路透）

伊朗外交部長阿拉奇25日結束對巴基斯坦的外交訪問，在美國談判代表抵達前便已離境，讓外界對重啟和平談判的期待蒙上陰影。

兩名不具名的巴基斯坦官員證實，阿拉奇25日已離開伊斯蘭馬巴德。阿拉奇此行會見了巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾上將、總理夏立夫及外長達爾，會談長達約2小時。巴國外長達爾在社群媒體上強調，巴基斯坦「重視對話與外交的重要性」。

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據伊朗發布的聲明指出，阿拉奇感謝巴國的調解努力，但同時「闡明了我國在停火與終結對伊朗強加戰爭等最新情勢發展上的原則立場」。阿拉奇此前在Telegram上透露，雙方討論了區域局勢及伊朗的談判紅線，德黑蘭將繼續配合巴國的斡旋，「直到取得成果為止」。

然而，就在阿拉奇離開之際，白宮宣布的美國特使團——總統川普特使魏科夫與女婿庫希納——卻尚未現身。白宮婉拒對特使行程延誤發表評論。白宮發言人李威特此前表示，是「伊朗方面主動聯繫，要求進行這場面對面會談」，並稱會談有望「推動協議進展」。

伊朗國營電視台在阿拉奇出發前已定調，他此行不打算與美方直接見面，由巴國居中傳遞訊息。

此外，伊朗軍方態度依舊強硬。伊朗國營媒體引述軍方聲明，警告「若入侵的美軍持續在區域內進行封鎖、掠奪與盜匪行徑，必將遭遇伊朗強大武裝力量的回應」。

阿拉奇的下一站，預計將訪問阿曼與俄羅斯，持續針對終結戰爭進行外交磋商。

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