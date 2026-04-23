中國施壓阻擋賴總統出訪 日政府要求維護航空透明安全

日本政府發言人木原稔（資料照，美聯社）

賴清德總統原訂出訪史瓦帝尼行程因中國施壓而延期，日本政界接連發聲，批評中國以外交壓力干預第三國決策，並表態支持台灣。由於非洲3個國家因中國施壓而撤回飛行許可，日本政府發言人木原稔在今天的例行記者會中表示，確保航空安全與保安這一國際社會的共同利益極為重要，所有相關國家都應以透明的方式運作。

賴總統出訪受阻，這兩天也受到日本各界的關注，多位日本國會議員透過社群平台譴責中國對民主國家台灣的不合理妨害與打壓。

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日本政府方面亦對此事作出回應。官房長官木原稔在記者會表示，已知悉台灣方面的說明，日本將持續關注台灣相關情勢。

由於非洲3個國家受到中國壓力撤回飛行許可，因威壓而扭曲航行自由，木原被問及日本政府對於此事的看法與立場時表示，確保航空安全與保安這一國際社會的共同利益極為重要，所有相關國家都應以透明的方式運作。

眾議員平沼正二郎指出，賴總統原訂22日展開的史瓦帝尼訪問，因專機飛越航線上的部分國家在中國壓力下撤銷飛行許可而被迫延期。他強調，透過威壓手段迫使第三國改變主權性判斷的行為「絕不應被允許」。

參議員梅村瑞穗則表示，賴總統主張台灣與中國「互不隸屬」，本質上是維持現狀，中國此類施壓行為反而將損害其國際形象。她並指出，中國透過所謂「債務陷阱」侵蝕他國主權的問題，正逐漸被國際社會看清。

參議員的石平則以更強烈語氣批評，稱此為中共政權對民主國家台灣的「不合理妨害與打壓」，強調共享價值觀的國家不應容許此類行為，並公開表態「與台灣同在」，同時點名習近平政權應受譴責。

參議員瀧波宏文也呼應指出，中國的威權壓力是自由民主國家難以接受的行為，並引用賴總統先前談話，指威權國家正在侵蝕國際秩序與區域穩定。

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