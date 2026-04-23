川普稱伊朗政權四分五裂 CNN：凝聚力遠比外界所想還強

專家認為，伊朗領導層凝聚力遠比外界所想的還強。圖為伊朗最高領袖穆吉塔巴。（路透）

美國總統川普21日宣布延長與伊朗的停火，直到伊朗就終結與美國、以色列的戰事提出統一方案，並用嚴重分裂來形容伊朗政府。但專家認為，伊朗領導層凝聚力遠比外界所想的還強。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，自從美國和以色列除掉伊朗政權大部分軍事和政治高層後，伊朗的治理變異常複雜。一群曾相互競爭、來自各政治派別的伊朗官員，如今在戰爭威脅下共同決定國家未來。

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專家表示，雖然伊朗領導層存在政治分歧，但官員似乎決心在公開場合展現團結。

喬治城大學卡塔爾分校政府學教授卡姆拉瓦（Mehrat Kamrava）指出，美國對伊朗領導層存在誤讀。伊朗領導層非常團結，這一點在戰爭和談判中都得到了體現。

昆西國家事務研究所執行副總裁帕爾西（Trita Parsi）也聲稱，伊朗領導層各派系現在比戰前更加團結一致，因為該圈子與前伊朗最高領袖哈米尼還活著時相比小了許多。

值得注意的是，早在戰爭爆發之前，哈米尼領導下的伊朗就明確列出一系列「紅線」，包括鈾濃縮權、繼續研發飛彈等。這些要求都被伊朗帶入了與美國的當前談判中。

伊朗領導階層也一直竭力消除有關內訌的報導，並試圖展現國家在軍事目標和談判策略上的統一立場。

伊朗總統副發言人塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabai）22日在X上發文稱「有關高級官員之間存在分歧的說法，不過是伊朗對手老套的政治宣傳。」

為了展示團結，伊朗政權提拔長期擔任國會議長和前革命衛隊指揮官的卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。卡利巴夫在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德參與和美國的第一輪談判，如今被視為代表伊朗的主要人物之一。

值得注意的是，卡利巴夫抵達伊斯蘭馬巴德參加第一輪談判時，陪同他的也是前所未有的伊朗官員團隊，成員涵蓋不同政治派別，這似乎也是為了展現伊朗的團結。

帕爾西強調，伊朗領導層仍存在分歧，但若將美伊無法達成新協議的原因歸於伊朗領導層分裂，那就是「脫離現實」。

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