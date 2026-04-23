26歲台男「當車手」在日本被捕！騙走80歲老婦6張提款卡

日本愛媛縣今治警察署。（擷取自維基百科）

日本再傳台灣人涉詐騙被逮捕案件，日媒昨（22）日揭露，今治警察署依詐欺罪嫌逮捕一名26歲台籍男子曾立成，其被控假冒警察等身分，騙走愛媛縣今治市一名80歲婦人6張提款卡。

日媒《南海放送》報導，警方表示，目前無業的曾男涉嫌於去（2025）年10月與共犯合謀，假冒警察及檢察官，打電話給今治市一名80多歲婦人，謊稱「為了進行資金調查，將前往收取您的提款卡」，藉此得手共6張提款卡。

金融機構發現該名受害婦人的帳戶出現多筆「可疑交易」，隨即向警方通報，警方最終鎖定曾男並將其逮捕。警方研判曾男為專門負責收取贓款或物品的「車手」，目前案件進一步調查中，包括釐清曾男與共犯之間的分工，以及是否涉及其他案件。

請繼續往下閱讀...

在此之前，一名31歲台男涉嫌與他人共謀，於今（2026）年2至3月間，電話假冒警察，騙取長野縣一名80多歲老翁79枚金幣，被警方逮捕。另一名29歲台男李雲衡，涉嫌在今年3至4月間，假冒警察「檢查鈔票」，詐騙一名70多歲婦人1300萬日圓（約258萬元台幣），遭警方逮捕。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法