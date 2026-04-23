防止再被伊朗突襲 美國駐沙國基地引進烏克蘭反無人機系統

為防止伊朗再度針對蘇丹王子空軍基地的美國軍機發動突襲，傳出美軍引進烏克蘭的反無人機系統。圖為遭無人機摧毀的美軍E-3預警機。（路透）

先前駐紮於沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地的美軍部隊遭受伊朗無人機重大打擊，導致多架軍機受損，其中還包含E-3「哨兵」（Sentry）空中預警與管制機。知情人士透露，美軍近期在蘇丹王子空軍基地引入烏克蘭的反無人機技術，目的在於阻止伊朗未來可能再次發動的無人機襲擊。

根據《路透》報導，知情人士透露，美國引進烏克蘭一套名為「Sky Map」的指揮與控制系統，此系統被烏克蘭軍隊廣泛用於偵測來襲的無人機威脅，並透過攔截無人機來發動反擊，烏克蘭軍方人員在最近幾週已抵達蘇丹王子空軍基地，訓練美軍操作「Sky Map」。低成本、大量生產的無人機在烏俄戰爭中扮演重要角色，這套系統也顯示出烏克蘭軍方在無人機與反無人機技術方面的快速進步，這些技術是烏克蘭與俄羅斯交戰4年多、透過實戰磨練而成的。

請繼續往下閱讀...

近幾週，烏克蘭軍方人員已抵達該基地，訓練美軍操作「Sky Map」。該系統被烏克蘭軍隊廣泛用於偵測來襲的無人機威脅（包括伊朗製「見證者」（Shahed）無人機），並透過攔截無人機發動反擊。

三位知情人士表示，「Sky Map」已成為烏克蘭軍方主要使用的指揮與控制平台之一。這平台是一個包含地圖與即時影像的操作介面，能整合來自雷達與各類感測器的數據，用於偵測來襲威脅。一位熟悉該公司的消息人士指出，開發「Sky Map」的公司「Sky Fortress」成立於2022年，由一群和軍方有關的烏克蘭工程師創立，他們在全國部署了超過1萬個聲學感測器，用於偵測俄羅斯無人機攻擊。

該公司獲得烏克蘭軍方創新單位「Brave1」的資金支持，並將「Sky Map」開發為一套軟體平台，用於協調反無人機作戰行動。針對此消息，美國白宮、國防部以及負責領導中東美軍的中央司令部都拒絕回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法