英國將舉行多國軍事會談 商討荷姆茲海峽航行安全

英國將於今（22）日開始舉辦為期2天的會談，討論由英國和法國牽頭的多國聯合行動，以保護荷姆茲海峽的航行安全。英國國防大臣希利稱，相信會議能取得實質進展。（美聯社）

英國國防部表示，英國將於今（22）日開始舉辦為期2天的會談，邀請來自30多個國家的軍事規劃人員參加，討論由英國和法國牽頭的多國聯合行動，以保護荷姆茲海峽的航行安全。

根據《法新社》報導，此次會談將在位於倫敦西北部的常設聯合司令部舉行，該司令部是英國負責監督和管理聯合軍事行動的指揮中心。

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作為交戰方的美國與伊朗不會出席會談。英國國防部指出，此次會議將推進在條件允許的情況下重新開放荷姆茲海峽的詳細規劃。

英國國防大臣希利（John Healey）在1份聲明中稱「今天和明天的任務是將外交共識轉化為1項聯合計劃，以維護海峽的航行自由並支持持久停火。」

希利強調，他相信此次會議能夠取得實質進展。

在此次會談召開之前，英國首相施凱爾和法國總統馬克宏17日在巴黎共同主持了關於荷姆茲海峽的國際會談，40多個國家參加了該會議。

英國和法國強調，聯合部隊將完全是防禦性的，只有在荷姆茲海峽達成持久和平協議後才會部署。

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