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    伊朗宣布荷姆茲「這期間」全面開放 川普：持續封鎖伊朗港口

    2026/04/17 22:24 編譯管淑平／綜合報導
    荷姆茲海峽示意圖。（路透檔案照）

    荷姆茲海峽示意圖。（路透檔案照）

    以色列與黎巴嫩達成協議停火10天後，伊朗17日宣布，停火期間「全面開放」荷姆茲海峽；美國總統川普也發文說，伊朗宣布這項消息，但美軍仍將維持對伊朗航運的海上封鎖。

    《美聯社》、《以色列時報》報導，川普在「真實社群」（Truth Social）連發兩文說，「伊朗已剛宣布，伊朗海峽（指荷姆茲海峽）全面開放，準備全面通行」，另一篇發文又寫道「荷姆茲海峽已完全開放，並且準備恢復商業（航運）全面通行」。川普之後在另一篇發文中說，伊朗「在美國協助下，已經移除或者正在移除所有的水雷」。

    在川普發文前不久，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也在X發文說，「現在宣布全面開放」所有商船通行荷姆茲海峽，他說，此舉為依照黎巴嫩的停火安排，並且在停火期間都將維持開放，德黑蘭允許船隻與伊朗協調後安全通過。

    荷姆茲海峽為全球5分之1石油和液化天然氣運輸要道，伊朗在美國和以色列對其開戰後，以實質封鎖該海峽報復，導致航運幾乎完全中斷，引起國際能源市場動盪。

    美軍13日起以封鎖進出伊朗港口航運，反制伊朗的封鎖。川普17日發文說，對該海峽的伊朗有關船隻的封鎖，依然有效且全面實施，「直到我們與伊朗的交易100％完成」。他說，「這個過程應該會進行得非常迅速，大多數的要點都已經談過了」，意指美伊談判終戰協議。

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