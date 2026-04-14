美國女老師與高中生有不當關係緩刑罰款 認罪前最高恐判40年

前美國德州女老師因被拍到與男高中生親吻，後爆出共和2未成年有不當行為。（圖擷取自@BensonNewsHub社群平台「X」）

前美國德州高中女教師兼教練，因被拍到親吻16歲男學生，後爆出共與2位未成年學生有不當關係，原先最高恐判40年有期徒刑，但因承認犯行，目前檢方以「認罪條件交換」，判處緩刑，並處以1000美元（約新台幣3萬2千元）罰款。

人物報導，25歲的拉肖姆（Shelby Dawn Lashombe），曾任教於德州的一所高中。麥克倫南郡地方檢察官辦公室向《人物》證實，拉肖姆已對兩項「教育人員與學生之間不當關係」罪名認罪。

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檢方表示，作為她對這兩項罪名認罪的交換條件，原本面臨的兩項「對未成年人性侵」指控已被撤銷。因此檢方建議，對拉肖姆判處緩起訴，在與檢方達成認罪協商之前，她原本最高可能面臨40年監禁。

根據逮捕令宣誓書，2025年8月24日，麥克倫南郡警長辦公室接獲通報，有人看到拉肖姆在德州埃爾莫特（Elm Mott）一處住宅內親吻一名16歲男孩，共有3家媒體報導。通報者還指稱，她與該名青少年曾發生性行為。

宣誓書指出，該名16歲男孩在接受警方詢問時「確認他與拉肖姆曾發生性行為，而且不只一次」。男孩更進一步提到，「拉肖姆明知他是未成年」。

根據宣誓書，當拉肖姆接受偵探詢問時，她承認與該男孩存在不當關係，且兩人已交往約6個月。她還承認曾與另一位未滿17歲的男孩發生性行為。不過她所承認有不當關係的學生，並非她任教學校的學生。

KWTX報導指出，她在2025年9月被逮捕後已辭去高中職務。

檢察官辦公室表示，緩刑單位已啟動量刑前調查，法官將依據調查結果決定是否接受該認罪協商。拉肖姆預計將於6月26日接受判決。線上法院紀錄顯示，目前沒有登記拉肖姆的辯護律師。

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