美軍轉向中東？美聯社：亞洲兵力被抽調 台海穩定恐受影響

美國海軍伯克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦「海爾賽號（ DDG-97）2024年通過台灣海峽執行例行航行任務。美軍持續在印太地區維持部署，被視為區域嚇阻力量的一環。（美聯社）

當美軍將資源與注意力轉向中東戰場，亞洲的軍事部署是否出現空隙？成為各界關注焦點。尤其在印太地區緊張局勢持續之際，相關變化也被認為可能牽動台海安全的戰略平衡。

《美聯社》分析指出，隨著美國深度介入與伊朗相關的軍事衝突，其全球戰略資源正面臨重新分配壓力。報導回顧，早在前總統歐巴馬時期，美方即推動「重返亞洲」政策，將印太地區視為核心戰略重心。然而，在當前中東局勢升溫的背景下，相關部署正面臨牽制。

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報導指出，部分防空系統與軍事資源已被調往中東地區，反映出美軍在多戰區同時運作下的壓力。這類調整也引發外界關注，美國是否仍能維持在印太地區的軍事存在與嚇阻能力。

針對可能影響，報導引述多方觀點指出，若美國在其他戰場投入過多資源，可能削弱其在亞洲的戰略專注度。《美聯社》指出，部分分析認為，這樣的變化可能影響區域對美國安全承諾的信心，甚至被外界解讀為戰略重心出現偏移。

在台海議題上，專家強調，美國在印太地區的軍事存在，被視為維持台海穩定重要因素之一。報導指出，若美國因其他戰事分散資源，可能影響其對台灣相關情勢的嚇阻能力，進而牽動區域安全評估。

不過，報導引述官員與分析人士指出，美國仍致力維持印太部署，並強調該區域在整體戰略中的關鍵地位。

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