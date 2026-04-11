櫻吹雪！東京目黑川染上粉色 吸引近500萬人次讚嘆

有網友分享，散落在目黑川上的櫻花花瓣，將目黑川染成粉紅色「櫻川」。（圖擷取自@3m1ek社群平台「X」）

無論是在台灣，或飛去日本、南韓，許多人的目標都是春天限定綻放的櫻花，有位日本網友拍下賞櫻勝地，夜晚東京目黑川的櫻花，讚嘆整條目黑川被櫻花的花瓣染成粉紅色，吸引近500萬人次瀏覽，17萬人按愛心。

社群平台「X」（前Twitter）名為「bird」的日本網友，拍下粉紅色櫻花花瓣，飄落在目黑川上，像是將目黑川染成粉紅色的絕美畫面，網友看了大讚「名符其實的櫻川」、「超級美麗」、「真是超級棒的花筏」。

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「日本台灣交流協會」曾在臉書說明，「花筏」就是將花瓣飄落在水面上，連成一片隨波流動的景象比喻成竹筏的詞彙。賞櫻如果錯過盛開時節，是有點可惜，但那時就注意看看「花筏」吧。花落後仍然欣賞飄流在水面上的花瓣，也是種賞櫻方式。

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