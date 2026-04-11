為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    櫻吹雪！東京目黑川染上粉色 吸引近500萬人次讚嘆

    2026/04/11 16:48 即時新聞／綜合報導
    有網友分享，散落在目黑川上的櫻花花瓣，將目黑川染成粉紅色「櫻川」。（圖擷取自@3m1ek社群平台「X」）

    有網友分享，散落在目黑川上的櫻花花瓣，將目黑川染成粉紅色「櫻川」。（圖擷取自@3m1ek社群平台「X」）

    無論是在台灣，或飛去日本、南韓，許多人的目標都是春天限定綻放的櫻花，有位日本網友拍下賞櫻勝地，夜晚東京目黑川的櫻花，讚嘆整條目黑川被櫻花的花瓣染成粉紅色，吸引近500萬人次瀏覽，17萬人按愛心。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「bird」的日本網友，拍下粉紅色櫻花花瓣，飄落在目黑川上，像是將目黑川染成粉紅色的絕美畫面，網友看了大讚「名符其實的櫻川」、「超級美麗」、「真是超級棒的花筏」。

    「日本台灣交流協會」曾在臉書說明，「花筏」就是將花瓣飄落在水面上，連成一片隨波流動的景象比喻成竹筏的詞彙。賞櫻如果錯過盛開時節，是有點可惜，但那時就注意看看「花筏」吧。花落後仍然欣賞飄流在水面上的花瓣，也是種賞櫻方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播