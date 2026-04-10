送油又親訪力挺盟邦古巴 俄副外長：莫斯科不會離開西半球

古巴總統狄亞士—卡奈（右）9日在哈瓦那與俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（左）會談。（法新社）

古巴遭美國總統川普以關稅進行實質石油封鎖加強施壓之際，俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergey Ryabkov）9日到訪，力挺盟邦，強調俄羅斯不可能背棄古巴，也不會離開西半球。

《法新社》10日引述俄國「塔斯社」（TASS）報導，雷雅布可夫在與古巴總統狄亞士—卡奈（Miguel Diaz-Canel）會談後，召開記者會表示，「俄羅斯將不會離開西半球，不論在華府的人說什麼」。雷雅布可夫表示，兩人會談討論了古巴經濟，包括能源安全。他說，俄國與古巴關係的「特殊性質」，「我們不能背叛古巴，這完全毋庸置疑，我們不能讓它自生自滅」。

請繼續往下閱讀...

就在雷雅布可夫到訪前，一艘俄國油輪10天前在美國對古巴實質封鎖下，抵達哈瓦那，送來73萬桶原油，一解古巴能源短缺的燃眉之急。古巴總統辦公室在社群媒體發文，證實狄亞士—卡奈9日與俄國副外長的會談，他在會談中說，「我們掌握這個機會，向我們的好友、（俄國）總統普廷送上擁抱」。

《衛報》報導，根據俄國媒體轉述，雷雅布可夫批評美國對古巴「非法且絕對令人無法接受的封鎖」，莫斯科無意放棄在西半球的利益，莫斯科對哈瓦那的協助，不只是上月運抵的73萬桶原油，兩國會找到解決當前最艱困問題之道。

古巴總統辦公室發文寫道，「（俄國）副外長說，儘管該國正經歷艱困，此刻，俄羅斯百分之一百與古巴團結一致，我們與你們同在」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法