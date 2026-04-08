荷姆茲海峽如何開放？超過800艘船、2萬船員枯等脫困

受困於荷姆茲海峽的船隻逾800艘。（路透檔案照）

美國與伊朗達成停火兩週協議，荷姆茲海峽有望暫時開放，滯留波斯灣逾800艘船隻脫困露出曙光。國際海事組織（IMO）統計，到3月底約有2萬名船員受困相關船隻上，面臨物資逐漸短缺、疲勞與精神壓力境況。

《彭博》報導，亞洲、中東與歐洲船東對於荷姆茲海峽可能開放的消息既欣慰又謹慎。8日荷姆茲海峽交通量並未出現立即改變。總部設在東京的日本郵船株式會社（Nippon Yusen Kabushiki Kaisha）發言人說，「我們密切關注局勢發展」。

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過去6週，這條全球最繁忙的能源運輸要道，通行量與承平時期的每日135艘船隻相較，大為減少到零星程度。

西澳大學國防與安全研究所兼任教授帕克（Jennifer Parker）指出，「全球航運量不可能在24小時內恢復正常，油輪船東、保險公司與船員需認知風險確實降低，而不是暫時停止」。

能源市場情報公司Kpler的數據顯示，運輸能源的船隻佔受困於波灣的船隊一大部分，目前包括426艘運載原油與清潔燃料的油輪、34艘液化石油氣運輸船，以及19艘運載液化天然氣的油輪，其餘為運載貨櫃或農業、金屬產品等乾散的船隻。

保險經濟公司萊韜悅（Willis Towers Watson）亞洲海事業務主管哈特（Lewis Hart）說，停火計畫是必要的一步，但只是第一步，「即使在兩週的時間窗口內，我們預期荷姆茲海峽將以循序漸進的方式，而非一下子恢復」。

貿易商與船東目前密切關注哪些船隻開始嘗試通行荷姆茲海峽，以及通行狀況。截至8日上午，超過1千艘船隻聚集在杜拜與豪爾法坎（Khor Fakkan）附近海域，等待通過荷姆茲海峽。

美國前情報顧問普雷根特（Michael Pregent）指出，這只是暫時停火的第一天，「我們可能看到伊朗政權控制誰可通行、誰被收取費用、誰被拒絕通行」。

船舶追蹤數據顯示，自停火協議宣布以來，首批嘗試離開海峽的兩艘船隻似乎於8日上午駛向伊朗的拉臘克島（Larak）與葛希姆島（Qeshm）。其中一艘是懸掛伊朗國旗、遭美制裁的「Tour 2」號。

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