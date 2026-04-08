美籍女記者遭親伊朗民兵綁架獲釋 魯比歐：感謝伊拉克協助

美籍記者基特爾森遭親伊朗民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）綁架，如今已平安獲釋。（路透）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週二證實，上月在伊拉克遭親伊朗民兵綁架的美籍記者基特爾森（Shelly Kittleson）已平安獲釋。基特爾森目前由伊拉克政府安置，美方正協調多部門合作，確保其能儘速且安全地撤離伊拉克。

據《CNN》報導，基特爾森上月在伊拉克採訪時，遭親伊朗民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）綁架，引發美伊兩國高度關注。伊拉克高層官員透露，政府在確保記者安全方面付出巨大努力，目前基特爾森已交由伊拉克政府接管，並正協助處理後續旅行安排。

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魯比歐則透過社群平台X表達對聯邦調查局（FBI）、戰爭部及伊拉克最高司法委員會等相關單位的感謝，對這名美國公民重獲自由感到寬慰。

在基特爾森獲釋後，「真主黨旅」安全主管阿薩夫（Abu Mujahid al-Assaf）在Telegram貼文表示，該組織決定釋放她的條件是「必須立即離開伊拉克」。消息人士揭露，美國政府在基特爾森失蹤前不久，曾警告她有關「真主黨旅」的綁架或暗殺陰謀，當時她已在伊拉克境內。該起綁架案發生後，伊拉克安全部隊隨即展開大規模行動追蹤涉案人員，美國官員也持續與伊方合作營救。

針對此事件，美國駐伊拉克大使館再次對國民發出嚴正警告，自二月下旬美伊爆發衝突以來，親伊朗民兵極可能鎖定美國公民發動攻擊，呼籲在伊民眾立即撤離。基特爾森長期供稿的美國新聞機構《Al-Monitor》、無國界記者組織（RSF）及保護記者委員會（CPJ）等單位，在營救期間皆積極呼籲各界重視記者安全。

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