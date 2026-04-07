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    首頁 > 國際

    日本賞櫻爆衝突！89歲老翁「暴走咬人」 坐上警車猝逝

    2026/04/07 13:33 即時新聞／綜合報導
    日本賞櫻人潮示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    日本賞櫻人潮示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    日本正值櫻花盛開之際，各地景點湧入大批賞櫻人潮，然而兵庫縣川西市著名的賞櫻勝地「水明台江戶彼岸櫻之森」自然公園，5日卻發生一起離奇命案。一名89歲老翁在公園內因故咬傷一名40多歲女性，遭警方逮捕送上警車後，竟突然失去意識，經緊急送醫宣告不治。

    綜合日媒報導，當地時間5日下午1時30分，來自大阪府池田市的89歲男子，在公園與一名同樣在賞櫻的40多歲女子發生肢體衝突。據目擊者稱，女子在試圖勸阻老翁時，遭對方突然張口咬住右手臂。警方接獲報案趕抵現場將老翁逮捕。

    警方表示，男子被捕初期情緒尚稱平穩，但否認犯行，且在準備被帶離時曾坐在地上抗拒。考量其年事已高，警方隨後出動擔架將他抬上警車。未料上車後，男子臉色瞬間變得蒼白，且對警方的呼喚毫無反應。雖然警方立即將他送往醫院搶救，但在約一個半小時後仍不幸身亡。

    針對這起逮捕後的死亡事件，兵庫縣警方對外說明指出，逮捕過程中並未對該男子進行過度壓制或強制行為，強調「不認為處理上有任何不當之處」，目前正進一步釐清老翁的具體死因。

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