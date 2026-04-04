美飛官遭擊落求生「SERE」4原則 伊拉克戰爭倖存者經驗談

美軍F-15E戰機。（法新社檔案照）

美軍F-15E戰機在伊朗上空遭擊落，一名飛官下落不明，搜救工作與時間賽跑。20多年前曾在伊拉克戰爭中座機遇襲被俘的美軍直升機飛官楊恩（Ronald Young Jr.）透露當年經歷說，當時「你只想活下去」。

3日傳出美軍F-15E戰機在伊朗遭擊落後，現年46歲、曾在2003年3月伊拉克戰爭期間有相同遭遇的楊恩接受《紐約時報》訪問，回顧當時逃生經歷。

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楊恩當時駕駛「長弓阿帕契」（Apache Longbow）直升機執行任務遭擊落，他說，彈射逃生後，就著月光急尋掩護，感覺自己就像獵物，「沒有什麼事情能與你被擊落的情況相提並論」，「你甚至還無法搞清楚發生了什麼事，有人正在獵捕你，設法狙殺你，而你意識到，你一心只想活著」。

他和副駕駛威廉斯（David Williams）墜機後在地面停留約一個半小時，期間穿過高草區，也曾藏身灌溉溝渠，躲避敵軍追捕，但最終仍被逮獲，俘虜23天期間受到拷打審問，多次轉換監禁地點。

另一個例子是1995年波士尼亞戰爭中被擊落美軍戰機飛官、空軍上尉葛雷迪（Scott O'Grady），他在山間林區隱匿行動6天6夜躲避追捕，最終獲救。

軍事飛行員都受過以「生存、躲避、抵抗和脫逃」（SERE）四大原則為主的生存訓練。彈射逃生後，首先須盡快找到安全地點，躲避敵軍追捕，並利用隨身裝備中的無線電回報位置 ；若被俘虜，就進入「抵抗」階段，利用訓練累積的能力，因應極端壓力、審問甚至酷刑。

楊恩說，在實際上，被擊落之後就是一場本能與意識之間的生存搏鬥，「腎上腺素絕對爆表」，但隨之而來的是思緒變得清晰，你就會根據過去的訓練累積的求生知識，「如機械式程序」，開始執行一連串必須採取的行動。

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