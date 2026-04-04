西雅圖外海驚見「神秘客」阿拉斯加虎鯨家族千里遠足

業餘攝影家Hongming Zheng提供的照片顯示，過去從未出現在華盛頓州外海的3隻虎鯨中的2隻。（美聯社）

美國華盛頓州西雅圖外海，最近出現一組「新客」：3隻過去從未被記錄在當地出沒的虎鯨，現身普傑海峽（Puget Sound）水域，給賞鯨客和研究人員驚喜，迅速成為受矚目的海洋明星。

《美聯社》3日報導，研究人員長期以來根據虎鯨背鰭形狀和背鰭後側灰白色的「鞍形斑」（saddle patches），來辨識經常出沒薩利希海（Salish Sea）的虎鯨族群，因此，當今年3月這批新來的訪客，先在加拿大溫哥華外海被發現時，令研究人員大感意外，因為並沒有牠們曾出現在該處海域的紀錄。薩利希海位於加拿大卑詩省和美國華盛頓州外海，範圍涵蓋普傑海峽。

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設於華盛頓州的保育組織「虎鯨保育」（Orca Conservancy）執行長塔蘭提諾（Shari Tarantino）說，經過一番搜尋檔案資料後，終於從去年阿拉斯加海域的影像紀錄裡，找到牠們的身影。

這3隻虎鯨被編號為T419、T420和T421，推測是同一家族，包括1隻成年雌鯨，以及另外兩隻推測是牠後代的年輕虎鯨，其中1隻是體型相當大的成年年輕雄鯨。編號中的T代表生態習性為「遷徙型」（transient）虎鯨，而非英文「觀光客」（tourist）之意。

這群新來的訪客有未曾在當地鯨群身上見過的圓形疤痕，是雪茄達摩鯊（cookie-cutter shark）咬痕。這種鯊魚生活在開闊的大洋，這些疤痕顯示，這些虎鯨曾經在遠洋海域活動。塔蘭提諾說，「我們還無法百分之百肯定牠們來自哪裡，但是根據牠們的外觀以及一些阿拉斯加虎鯨族群在北太平洋的活動範圍廣泛，推測最可能是來自阿拉斯加，可能是阿留申群島一帶」。

至於牠們為何從原本棲息地不遠千里而來，塔蘭提諾說，可能是「美食之旅」。遷徙型虎鯨以海洋哺乳類為食，與以鮭魚為主食的定居型不同，而薩利希海峽有很多港灣海豹、海獅等。

這一個月來，這3隻虎鯨吸引許多賞鯨愛好者湧入西雅圖，開車10小時來拜訪這群神秘客的鄭姓業餘攝影家（Hongming Zheng）說，「大家．．．非常高興看到這些虎鯨」、「太棒了」。塔蘭提諾說，這批虎鯨「很快就成為倍受大家喜愛的寵兒」，「人們花一輩子時間希望從岸上就能看到虎鯨，而這批虎鯨給大家超乎預期的驚喜」。

華盛頓州外海來了初次造訪的3隻虎鯨，照片中為其中一隻在西雅圖外海悠遊。（美聯社）

業餘攝影家Hongming Zheng提供的照片顯示，過去從未出現在華盛頓州外海的3隻虎鯨中的一隻。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）研究人員在後方觀察。（美聯社）

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