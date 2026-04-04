伊朗懸賞抓捕美軍失聯飛官 電視台鼓勵民眾：看到就開槍

F-15E示意圖。（美聯社）

美軍一架F-15E戰機於伊朗境內遭擊落，一架前往支援搜救的A-10攻擊機也遭伊朗火力攻擊，所幸飛行員飛到科威特領空後成功彈射逃生，不過F-15E上飛官仍下落不明。美國、伊朗目前都全力搜尋這名飛官下落，伊朗目前已經祭出折合新台幣約200萬的獎金懸賞，另外，伊朗的國營電視台還在跑馬燈上鼓勵民眾「看到（美軍）就開槍」。

根據《NBC》報導，這是從美伊衝突爆發以來，首次傳出美軍戰機在伊朗境內遭敵方擊落，打破外界原本以為美軍已完全掌握伊朗領空的印象。最近幾天，美軍明顯加強對伊朗的空襲行動。

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伊朗西南部一名地方首長週五也公開向民眾呼籲協助尋找F-15E上的美軍飛行員，並承諾將提供獎金。一名富商甚至額外宣布提供折合新台幣約200萬元的賞金。

伊朗國營電視台也播出消息，指稱一名美軍飛行員在伊朗西南部鄉村地區彈射逃生，呼籲當地居民協助尋找並交給警方，除了承諾提供懸賞金，甚至在跑馬燈呼籲民眾「看到就開槍」。

據報導，有參與搜救任務的美軍黑鷹直升機目前傳出遭到伊朗民眾及警察開槍攻擊，不過機上官兵平安無事。

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