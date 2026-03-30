談完就秀肌肉！菲中南海磋商剛落幕 共軍隨即赴黃岩島強勢巡邏

菲律賓指控，菲國海軍登陸艦「班蓋特號」在中業島附近執行合法任務時，遭中國海軍飛彈護衛艦以「危險且具挑釁性」的近距離動作超越，明顯違反國際避碰規則。（取自菲律賓武裝部隊西部軍區臉書）

中國與菲律賓近日在南海齟齬頻傳。雙方3月27日至28日在福建泉州重啟外交對話，接連舉行第24次外交部磋商（FMC）及「南海問題雙邊磋商機制」（BCM）第11次會議，同意妥善管控海上局勢。

然而，中方在談判結束後，隨即派遣兵力前往主權爭議激烈的黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）展開巡邏，凸顯南海爭端並未因外交斡旋而實質降溫。

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儘管雙方在會議上同意管控分歧，中國軍方與海警的行動依然強勢。中國官方媒體29日報導，共軍南部戰區及中國海警當天已派遣海空兵力與船隻，前往黃岩島及周邊海空域，展開戰備警巡與執法巡查。

南部戰區與中國海警局更宣稱，3月份以來已持續加強該海域的巡邏警戒與跟蹤監視，對周邊船隻展開警告與驅離。

在泉州的磋商會議中，菲中雙方就南海局勢進行「坦率且深入」的意見交換，但在會後的聲明中卻呈現不同調。菲律賓強調應透過外交手段管理分歧，並堅守《聯合國海洋法公約》及2016年南海仲裁案裁決。菲方同時對中方干擾菲國人員與漁民安全、構成海上風險的行為表達強烈關切。

此外，菲方聲明中完全未提及中方聲明所宣稱的「菲方堅持一個中國政策」。

中國外交部則表示，雙方進行「建設性」交流，同意加強涉海溝通對話，以妥善管控局勢。

事實上，在此次會談與巡邏行動的前幾天，菲中海上緊張局勢才剛升溫。菲律賓軍方指出，菲國海軍登陸艦「班蓋特號」（BRP Benguet）25日在中業島（Thitu Island）附近執行合法任務時，遭中國海軍飛彈護衛艦以「危險且具挑釁性」的近距離動作超越，明顯違反國際避碰規則。

中國人民解放軍南部戰區則稱，菲律賓艦艇在南沙群島渚碧礁附近海域，對中方艦艇做出「不安全、不專業」的危險駛近動作，蓄意干擾中方正常巡航，駁斥菲方反指中方「危險接近」的說法。

南部戰區新聞發言人翟士臣表示，中國海軍532艦（054A型飛彈護衛艦「荊州號」）25日在管轄海域例行巡航時，發現菲律賓507號艦，中方艦艇隨即對其進行喊話提醒。菲方507號艦罔顧中方提醒，在中方艦艇左舷持續向右調整航向，蓄意危險地靠近中方532艦，干擾中方的正常巡航活動。

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