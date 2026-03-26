開始鋪設地雷！ 伊朗加強哈格島防禦 抵禦美國潛在奪島作戰

熟悉美國情報部門的相關人士透露，伊朗近期持續在哈格島設下陷阱，增派軍事人員與防空力量，為美國可能的奪島作戰做準備。（法新社）

中東戰事持續進行，外傳美國國防部高階官員正在評估以陸軍第82空降師為主體的軍事行動，目標為奪取伊朗石油經濟命脈「哈格島」（Kharg Island）控制權。熟悉美國情報部門的相關人士透露，伊朗近期持續在哈格島設下陷阱，增派軍事人員與防空力量，為美國可能的奪島作戰做準備。

根據《CNN》報導，川普政府一直考慮動用美軍佔領位於波斯灣東北部的哈格島，不過美國官員和軍事專家表示，此類地面行動將有重大風險，包括大量美軍傷亡。消息人士指稱，該島防禦工事複雜，伊朗方面最近幾週已向該島增派單兵型地對空飛彈系統，伊朗還在島上周圍佈設了包括反步兵地雷和反裝甲地雷在內的「陷阱」，尤其是在海岸線上，如果川普選擇發動地面行動，美軍可能會在那裡進行登陸作戰。

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過去美軍已在3月13日空襲哈格島，美軍中央司令部表示擊中90個目標，包括海軍水雷儲存設施、飛彈儲存掩體和其他多個軍事設施，當時美軍並沒有襲擊島上的石油基礎設施。以色列消息人士表示，他們擔心美軍控制哈格島會導致伊朗無人機與飛彈攻擊，造成美軍傷亡，「我希望他們不會冒這個險」。

一位熟悉美國軍方計畫的人士向《CNN》透露，哈格島面積約為曼哈頓的三分之一，這代表如果美國真的要發動佔領行動，就需要部署一支強大的登陸部隊。目前有兩支陸戰隊遠征支隊（MEU）正趕赴戰區，第31遠征支隊預計本週末抵達；第11遠征支隊日前從加州啟航，還需要3至4週才能到達。

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