中國駐日大使館遭持刀自衛隊軍官強闖 矢板明夫揭「問題根本」！

中國駐日本大使館。（路透）

位於東京港區的中國駐日本大使館24日驚傳遭持刀男子闖入，犯嫌當場被捕，引發外界熱議。印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，對中國而言，這件事值得警惕，長期強調民族主義、持續進行反日教育，無疑也刺激了對立情緒。

矢板明夫深夜在臉書發文，「3月24日，日本東京發生一起引發關注的事件。一名23歲的陸上自衛隊三等陸尉，闖入位於港區的中國大使館，被館內人員發現後當場控制，並移交給警方。現場還發現他攜帶的刀具。根據警方調查，這名自衛隊軍官表示，是為了當面向中國大使表達意見，還說如果意見不被接受，打算以『自決』，也就是剖腹自殺來震撼對方。所幸整起事件沒有造成人員傷亡，但已經構成明確的違法行為。」

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他接著說：「首先我要強調，我堅決反對這種做法。無論對中國有多大的不滿，都應該用和平、合法的方式表達。這是現代社會最基本的原則。如果動不動就採取極端行動，不但無助於解決問題，反而只會讓事情更加失控。第二，這種人，其實可以說是日本版的『小粉紅』，被民族情緒沖昏頭，判斷力出現問題，這種人絕對不是日本社會的主流。支持這種做法的人，在日本也是極少數。這件事之所以引發這麼大的關注，很大一個原因，是因為他是一名現役自衛官的身分，事情才被放大。」

「第三，這是明確的違法行為，但本質上是個人行動，不能代表日本政府，更不能代表日本社會。反過來看，中國駐大阪總領事薛劍，曾在公開平台發文，帶有『砍下日本首相頭顱』這種威嚇意味。嚴格來說，這同樣涉及恐嚇與違法問題。但至今並沒有看到中國政府對其作出公開處分。這種差異，本身就說明了一些問題。最後還要說一點。這名自衛官提到，如果溝通不被接受，就要剖腹表達立場。這種思維，其實在日本歷史上並不陌生。武士道文化中，確實存在用極端的方式表達決心的傳統。但在現代社會，這種做法已經完全不合時宜，只會帶來風險與混亂。」

最後矢板明夫表示，「對中國來說，這件事也值得警惕。長期強調民族主義、持續進行反日教育，無疑也刺激了對立情緒。當對方被逼到情緒邊緣時，總會出現一些不理性的個體行為。日本社會整體是相對理性的，但並不代表每一個人都會永遠理性。這一點，不應被忽視。」

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