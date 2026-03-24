指美國開條件如「投降協議」 以色列質疑美伊能談成

美國總統川普。（法新社檔案照）

在美國總統川普釋放美國與伊朗已進行談判之際，以色列官員正密切注意相關的談判，不過，以國官員24日透露，美國向伊朗提出的條件，如同要伊朗簽下「投降協議」，他們懷疑德黑蘭會願意接受。

根據《路透》和以色列《新消息報》（Yedioth Ahronoth）24日報導，3名要求匿名的以色列高層官員24日表示，美國總統川普顯然決心要與伊朗達成協議，結束這場戰爭，不過，他們認為，任何美國與伊朗的新一輪談判，伊朗都不太可能會同意美國提出的條件。

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官員透露，據了解美國向伊朗提出一系列要求，包括限制伊朗的核計畫和飛彈發展計畫、移除濃縮鈾，以及停止支持其區域代理團體。一名以國官員說，這些條件看來無法達成，「這會形同一份投降協議，很難讓人理解，伊朗為何會同意」。

川普23日發文透露，美國和伊朗進行了「非常好且有成效」的對話，討論「中東敵意行動的完整和徹底解決方案」。伊朗隨即否認與美方談判。

以國官員表示，他們並未排除外交突破的可能，指川普處理談判事務向來難以捉摸。以國擔心，在能源價格高漲以及國內、國際壓力下，川普或許會為了尋求迅速達成協議，停止戰爭，而在一些要求上妥協，不過，以方不預期華府會在核心問題退讓，尤其是伊朗核計畫。以國官員說，若伊朗接受美國的條件，以方會歡迎，即使無法帶來伊朗領導階層垮台。

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