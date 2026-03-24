川普又TACO了！《CNN》：川普戰爭重大聲明竟與股市開盤時間吻合

有美國媒體分析，川普的重大聲明往往與金融市場的開盤和收盤巧妙地聯繫在一起。（法新社）

美國總統川普又TACO了！（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣軟腳龜縮）21日川普對伊朗下最後通牒，稱48小時內不開放荷姆茲海峽就轟炸該國發電廠，結果48小時後川普突宣布給予伊朗5天時間；有美國媒體分析，川普的重大聲明往往與金融市場的開盤和收盤巧妙地聯繫在一起。

據《CNN》報導，美國總統的重大宣布似乎總是刻意選在金融市場開盤或收盤的時間點。川普在週一早上股市開盤前不久，宣布給予伊朗更多時間，原本外界深憂衝突升級威脅，週一市場恐會是慘烈的一天，結果反而表現強勁。

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在戰爭爆發後，川普等到週五股市收盤後才宣布對伊朗的首波襲擊，並在2月28日週六凌晨2:30發布影片證實。他去年6月對伊朗的攻擊以及今年1月推翻委內瑞拉總統馬杜羅的行動，也全都選在週末。

3月9日，川普又稱這場戰爭差不多結束了，讓股市立刻反彈，但在收盤後，川普卻在一場共和黨集會上發出了完全不同的訊號，暗示仍有許多工作要完成，他說：「我們在許多方面已經贏了，但贏得還不夠。」

《CNN》直言，今在距離48小時的最後通牒還有12小時時間，但川普在開盤前突宣布推遲對開放海峽的「紅線」期限5天，巧合的是，剛好延後到下週末股市收盤之後。

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