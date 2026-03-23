紐約機場飛機撞消防車釀慘重死傷！出事前塔台管制員狂喊這句......

紐約拉瓜迪亞機場一架班機降落時撞上地面的消防車，造成正副機長殉職，另有數十人受傷。（法新社）

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）今天（23日）發生一起重大飛安事故，一架班機降落時撞上地面的消防車，造成正副機長殉職，另有數十人受傷。隨後一段機場塔台的錄音檔曝光，可以聽到事發前塔台管制員不斷大喊要求地面車輛停下，但憾事依舊發生。

美東時間22日深夜11點40分（台灣時間23日上午11點40分）左右，一架隸屬於加拿大航空（Air Canada）旗下加拿大快運航空（Air Canada Express）的龐巴迪CRJ-900噴射客機，降落拉瓜迪亞機場時與跑道上的消防車發生激烈碰撞，外媒曝光的照片可以看出撞擊力道非常大，客機機頭整個向上抬升，機頭和消防車明顯毀損。

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這起事故造成機長和副機長罹難，另有41人受傷送醫。《每日郵報》援引美媒披露的塔台對話音檔，可以得知當時機場的另一側正忙著處理另一起航班的緊急狀況，代號「1號車」（Truck One）的消防車獲准橫越4號跑道。可當塔台管制員發現航班JAZZ 646客機準備在該跑道降落時，語氣焦急地透過無線電大喊：「1號車，停下！停下！停下！」但幾秒鐘後，憾事還是發生。隨後塔台管制員失落對另一架目擊整起過程的廉行邊疆航空（Frontier Airlines）機師表示，「我們當時正在處理一起緊急情況，我搞砸了。」

美國聯邦航空總署（FAA）在事發後立即發布地面禁令並暫時關閉拉瓜地亞機場。國家運輸安全委員會（NTSB）也已介入調查。初步分析指出，事發時紐約正降下大雨，視線不佳可能是導火線之一。目前拉瓜地亞機場部分航站仍維持關閉狀態，相關單位正加緊釐清事發原因和責任歸屬。

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