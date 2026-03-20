南韓「剝奪檢察官調查權」 國會通過立法

南韓國會20日通過剝奪檢察官的調查權的改革法案。圖為12日開議中的南韓國會。（美聯社）

南韓國會20日通過影響甚廣的司法改革法案，就此剝奪檢察官的調查權。南韓政府認為，這能遏制大權在握的檢察機關遭政治濫用的風險。

根據新法，南韓將成立專門負責公訴與檢控的新機構，以及將調查職責抽離出來給獨立單位。

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此一確認分權的立法在南韓國會過關，具有里程碑意義；李在明總統及其自由派的「共同民主黨」曾說，為避免不受約束的檢察權遭政治濫用，分權有其必要。

南韓自由派一直推動檢控分權，隨著曾任檢察總長的南韓前總統尹錫悅被政敵指控濫用檢察權登上總統大位與起訴反對人士後，分權運動士氣大振；2024年12月，時任總統的尹錫悅的「快閃式戒嚴」不但導致自己丟官入獄，也讓司法分權論戰就此大勢抵定。

法案過關，也象徵南韓政壇數十年來在改革檢察機關上的角力告一段落。改革呼聲隨著檢察官被控淪為政治打手而日益高漲，自由派人士宣稱，此等集權將招致濫權與削弱民主究責制度。

但包括企圖阻撓國會投票的保守派在內的批評人士認為，這項改革恐弱化對調查人員的監督，導致改革淪為現任政府的工具。

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