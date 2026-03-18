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    首頁 > 國際

    因應開齋節 巴基斯坦宣布對阿富汗暫時停火

    2026/03/18 23:33 即時新聞／綜合報導
    巴基斯坦官員表示，由於開齋節近在眼前，將暫時中斷對阿富汗的軍事行動。圖為阿富汗首都喀布爾一棟被轟炸的建築。（法新社資料照）

    巴基斯坦官員表示，由於開齋節近在眼前，將暫時中斷對阿富汗的軍事行動。圖為阿富汗首都喀布爾一棟被轟炸的建築。（法新社資料照）

    巴基斯坦資訊部長塔拉（Attaullah Tarar）今（18）日宣布，巴基斯坦針對鄰國阿富汗的軍事行動「真理之怒」（Operation Ghazab Lil Haqq）將暫時停止，停火期間為3月19日零時起至3月24日零時。

    阿富汗「神學士」（Taliban）政權上月26日晚間對巴基斯坦邊境哨所發動大規模進攻，巴基斯坦27日隨即發動「真理之怒」行動反擊。

    塔拉在X平台發文說，由於伊斯蘭教開齋節（Eid al-Fitr）即將到來，巴基斯坦在沙烏地阿拉伯、卡達、土耳其等國家的請求之下，決定暫時中斷「真理之怒」軍事行動。

    塔拉說明，停火自19日午夜零時開始，直到24日午夜零時，「然而，如果有任何跨境攻擊、無人機襲擊或是巴基斯坦境內發生任何恐攻，『真理之怒』將立刻恢復，以更強烈的力道展開。」

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