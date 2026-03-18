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    首頁 > 國際

    罕見7噸火流星白晝劃過天際 空中爆裂美多州通報目擊

    2026/03/18 21:01 編譯管淑平／綜合報導
    17日在美國賓州匹茲堡拍到劃過天際的流星。（美聯社）

    17日在美國賓州匹茲堡拍到劃過天際的流星。（美聯社）

    1顆重達約7噸的流星17日白天劃過美國俄亥俄州克里夫蘭上空，在空中解體並且伴隨巨大聲響，驚動當地居民，以為發生爆炸。由於流星墜落發生在白天，而且亮度極高，在多州都能見到。

    《美聯社》報導，這顆流星以時速約7萬2420公里高速劃過天際，美國國家航空暨太空總署（NASA）確認這是一顆直徑接近1.83公尺的流星。NASA流星體環境研究室（Meteoroid Environment Office）主管庫克（Bill Cooke）指出，這顆流星最早在伊利湖上空約80公里高處被觀測到，在上大氣層穿越約55公里後，於俄亥俄州瓦利市（Valley City）上空解體，爆裂釋放的能量相當於250噸TNT炸藥，並發出巨響。

    美國流星協會（AMS）表示，從威斯康辛州到馬里蘭州，都有民眾通報目擊到這道明亮火球。該協會執行長赫根羅瑟（Carl Hergenrother）說，「這確實看起來像是火流星，這表示它是來自一顆小型小行星的隕石」；雖然近年發射許多衛星，很多時候見到這類景象，只是重返大氣層的衛星，但是這類物體通常不會如此格外明亮。

    福斯新聞地方台Fox8網站報導，用於觀測閃電的雷達和衛星影像，呈現出這顆流星為火流星的特徵。國家氣象局（NWS）克里夫蘭辦公室閃電專家魯德洛斯基（Scott Rudlosky）說，「這些年來我看過很多，這不像閃電，即使在強對流天氣中也不會出現這種型態」。

    他指出，火流星是在大氣層中爆炸、亮度極高的流星，每天發生數百次，但是亮到能被氣象衛星捕捉到的，通常1天僅10幾次，「像這個這麼大又亮的，又在有人居住地上空爆裂的很少見」。

    目前尚未發現明確的隕石殘骸落地。氣象學家米契爾（Brian Mitchell）說，「可能會殘留一些小碎片，不過大部分物質都已在大氣層燃燒殆盡」。

    俄亥俄州17日拍到流星劃過天空。（美聯社）

    俄亥俄州17日拍到流星劃過天空。（美聯社）

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