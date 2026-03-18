川普持續推烏俄和平協議 Politico：拉攏俄羅斯削弱中國

美國媒體報導，川普總統之所以一再對俄國總統普廷示好，不停推動烏俄達成和平協議，其實幕後是有一項「聯俄制中」的大戰略。（路透檔案照）

根據美國Politico政治新聞網站17日報導，川普政府之所以在長達15個月毫無結果的談判後，仍不放棄推動俄羅斯與烏克蘭的和平協議，其背後隱藏重大的戰略目標：藉由拉攏俄羅斯，重塑全球秩序，以集中力量對抗中國。

報導指出，美國總統川普頻繁對俄國總統普廷示好，以及一再冷對烏國總統澤倫斯基，時常讓歐洲盟友感到挫折。然而，此立場背後，實則蘊含一項地緣政治賭注。一名不願具名的川普政府官員透露，政府內部認為，若能找到「與俄羅斯更緊密結盟的方法」，將能創造出「對抗中國的完全不同力量平衡，這將非常有益」。

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這項戰略的核心在於透過誘因，包括結束烏俄戰爭、歡迎俄國經濟重返國際舞台，並提供大量美國投資來拉近美俄關係。川普政府相信，此舉最終可能讓俄羅斯疏遠中國，從而削弱中國這個最嚴峻威脅的競爭對手。

報導稱，曾在川普第一任期擔任國安顧問的格雷指出，這有如冷戰時期，前國務卿季辛吉策劃尼克森總統訪問中國，試圖將中國從蘇聯陣營中分離出來。現在，川普反其道而行，試圖分化俄中關係。

為此，川普的核心團隊包括特使魏科夫和女婿庫希納持續與俄方接觸，包括上週才與普廷的高級顧問德米崔耶夫舉行「富有成效」的會談。

報導指出，川普政府整體外交政策皆旨在削弱中國影響力。如在拉丁美洲，扳倒委內瑞拉總統馬杜羅，並施壓古巴政權，以減少中國在西半球的影響力。巴拿馬已在川普就職後1個月，宣布退出中國的「一帶一路」倡議。而在中東，透過打擊伊朗，影響中國的石油進口。1名官員指出，中國長期以低於市場的價格，從委內瑞拉、伊朗和俄羅斯進口石油，形同獲得「每年超過1000億美元」的巨額補貼。

不過，這項「聯俄制中」策略也面臨強大質疑。一名烏克蘭官員強烈反對，並援引德國當年的東進政策為例，認為對侵略者示好最終只會引發更慘烈的戰爭。該官員更直言，中俄極難分化，因為兩國在「反西方、反民主」的意識形態上高度一致。

部分學者也並不看好。保衛民主基金會中國計畫主任辛格頓認為，分化中俄「理論上吸引人，但實際上中俄的夥伴關係是鐵板一塊」。美國優先政策研究所的中國政策主任薩維特指出，目前的重心是東亞，衰落中的俄羅斯已淪為中俄關係中穩固的次要夥伴，難以從根本上改變結構。

即使美國國務卿魯比歐在2月也曾坦言，不確定能否成功地將俄羅斯「從與中國的關係中完全剝離」。他曾警告，俄羅斯淪為中國的「次要夥伴」，對美、歐、俄三方都不是好結局。

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