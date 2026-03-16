川普要中國護航荷姆茲 官媒拋1問：這算分責任還是…？

美國總統川普與中國國家主席習近平2025年10月於釜山APEC峰會合影。面對荷姆茲海峽危機，川普近期將美中峰會時程與北京的協助態度掛鉤。（路透檔案照）

美國總統川普15日表示，若中國不協助確保荷姆茲海峽航道安全，他可能延後原定與中國國家主席習近平舉行的峰會。英國《金融時報》分析指出，此舉顯示華府試圖在伊朗戰事背景下，向北京施壓分擔航道安全責任，但中方顯然對此持保留態度，凸顯美中在區域戰略上的分歧。

據《金融時報》分析，川普認為中國作為波灣石油的主要進口國，理應在確保航道暢通上發揮作用。他明確表示，希望在與習近平會面前，能先釐清北京的立場，並直言「誰是海峽暢通的受益者，就理應承擔確保航道安全的責任」。

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這場能源航道危機，正為美中關係帶來新的外交變數。原定舉行的川習會，如今被美方視為對中施壓的工具。然而，中國學界對此反應冷淡，認為將外交訪問與特定政策立場掛鉤，不僅無助於建設性溝通，更可能使雙邊談判陷入僵局。

中國態度：北京無意捲入中東衝突

面對美方的施壓，中國官方媒體《環球時報》發表評論，質疑華府要求中國介入的合理性，並反問美方此舉究竟是希望中國「分享責任」，還是要北京分擔一場由美方挑起的戰爭風險。

分析人士指出，對北京而言，荷姆茲海峽危機主要是美國面臨的挑戰，中國並無明顯動機讓自身海軍置於伊朗的軍事威脅之下，亦不願為維護美方在中東的利益而介入區域衝突。

針對川普的外交策略，卡內基國際和平基金會研究副主席、前美國國務院官員費根葆（Evan Feigenbaum）點出當前的戰略矛盾。他分析，過去10年來，美國不斷向盟友警告必須防範中國崛起，但如今美國總統卻在爭取北京的軍事協助。這種強烈的戰略反差，顯示出華府在處理全球能源航道安全時，正面臨巨大的外交與戰略矛盾。

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