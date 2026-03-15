美以政權更迭承諾跳票！伊朗民眾感遭背叛 憂政府報復

伊朗今年初曾爆發大規模反政府抗爭行動，因此當美國和以色列對伊朗發動攻擊時，伊朗人確實抱持希望，但現在感覺遭到背叛。（美聯社檔案照）

在對伊朗開戰之初，以色列與美國表示，他們正在為伊朗人民起義推翻政府鋪路。許多伊朗人當時對這場攻勢額手稱慶，視其為推翻在今年年初殺害數千名抗議者的統治者之最後手段。

如今，華爾街日報14日報導，他們正面臨一種可能性：戰爭結束時，他們仍生活在相同的獨裁統治與嚴厲的國際制裁下；不同的是，城市已滿目瘡痍，而一個充滿憤怒的政府，誓言將對異議人士採取更強硬的鎮壓。

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德黑蘭的1名公民社會活動人士、也是前政治犯表示，2週前戰爭爆發時，伊朗人確實抱持希望，但現在他們感覺遭到背叛。1名既反政府也反戰的英文教師更直言，他們淪為美以發動戰爭的藉口。

報導指出，這種失望情緒是由以色列與美國官員的態度大轉彎所引發的，他們現在暗示政權更迭的時機尚未成熟。

美國總統川普暗示戰爭可能很快結束，聲稱美軍已打擊所有可打擊的目標。他13日告訴福斯新聞電台（Fox News Radio），伊朗人不太可能在短期內起義反抗這個依然危險的政權。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也提出類似論調。他在12日的演說中表示，伊朗人可能無法推倒德黑蘭神權政權；但就在幾天前，他才敦促伊朗人民為即將到來的起義時刻做好準備。

歐洲外交關係協會（ECFR）的伊朗問題專家葛蘭馬耶（Ellie Geranmayeh）表示，「許多人終於恍然大悟，這可能更多是關於國家崩潰，而不是政權更迭。」

這場戰爭已逐漸成為伊朗人今年第二次看到美國在政權更迭的承諾上退縮。1月初，川普鼓勵伊朗抗議者推翻政府，在社群媒體上發文稱美國已「子彈上膛」（locked and loaded），而且「援助正在路上」。幾天後，在顧問告知尚未部署必要兵力後，川普決定放棄攻擊。當時的批評者十分擔憂那些受川普呼籲鼓舞的抗議者的未來。

在2月28日發動戰爭時，川普與納坦雅胡再次呼籲伊朗人走上街頭。但伊朗安全部隊已為戰爭做好準備，制定分散決策的計畫，並在交戰前展開廣泛鎮壓。

空襲一旦開始，伊朗當局便透過簡訊與電視廣播警告平民，任何與敵人站在同一陣線的抗議者，都將受到嚴懲。1名伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官在國家電視台上表示，已下達格殺勿論的命令。

根據追蹤伊朗情勢的美國組織「伊朗人權行動者」（Human Rights Activists in Iran）彙整的數據，戰爭期間伊朗當局已拘留至少195人，罪名從間諜活動到向外國媒體發送內容不等。當地居民表示，有人因為拍攝空襲地點的照片或影片而遭逮捕。

許多伊朗人預期，一旦戰鬥結束，當局將透過大規模逮捕、漫長的刑期與暴力，將武力對準他們。1980年代，在與伊拉克長達8年的兩伊戰爭期間，德黑蘭透過處決數千名政治犯來鞏固其權力。

意識到政權更迭不會立即發生，也改變了以伊拉克與伊朗邊境地區為基地的庫德族武裝團體的盤算。幾個主要以鄰國伊拉克和邊境地區為基地的伊朗庫德族團體代表指出，在權衡於伊朗西部庫德族多數地區發動起義後，庫德族已擱置計畫；政府的實力以及缺乏推動變革的外國軍事承諾，讓他們打消念頭。

最近幾天，伊朗軍隊多次打擊伊朗庫德族在伊拉克的陣地。伊朗庫德族武裝團體「庫德斯坦自由生活黨」（PJAK）幹部安德亞里（Zagros Enderyarî）表示，除非確定真正且嚴肅的改變正在發生，「否則我認為不會有任何重大改變」。

單憑空襲能達成的目標向來有限，當空襲協助推翻該地區的獨裁政權時，通常都有美軍地面部隊的配合，例如在伊拉克或阿富汗，或是與當地武裝民兵協調（例如在利比亞），但這兩種選項都不適用於伊朗。

政權更迭也需要政權內部產生分裂，而這在伊朗似乎並未發生。儘管內部安全組織遭到毀滅性打擊，包括革命衛隊與便衣巴斯杰（Basij）民兵的基地與指揮中心，但沒有跡象顯示出現嚴重的叛逃或分裂。居民表示，伊朗安全部隊的部署與活躍程度，足以讓該政權的反對者繼續躲藏。

德黑蘭居民表示，轟炸造成的破壞與死亡，也讓越來越多人強烈反戰，其中包括許多反對派人士。根據「伊朗人權行動者」的數據，目前已確認超過1270名伊朗平民喪生。

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