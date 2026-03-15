卓榮泰為何能順利訪日？ 她揭牽線人萩生田光一向卓揆提出1條件！

日本知名時政評論家櫻井良子。（資料照）

我國行政院長卓榮泰本月7日現身東京巨蛋為經典賽台灣隊應援，引發台日社群熱烈討論。日本知名時政評論家櫻井良子近日直言，多虧公明黨沒有繼續與自民黨聯合執政（兩黨自1999年至2025年的合作關係長達26年，去年高市早苗上任改和維新會合作），卓榮泰才能順利訪問日本。此外，櫻井良子還透露負責牽線的日本眾議員萩生田光一當初向卓榮泰提出的條件！

近日櫻井良子在政論節目上提到卓榮泰以「看棒球」為名義赴日的事情，她表示台灣的行政院長差不多相當於日本的首相，台日在1972年斷交以來，行政院長這種等級的官員訪問日本，這應該算是第一次，「一般來說，這種情形中國一定會馬上察覺，然後就向日本政府施加壓力，不讓台灣的高層官員入境。但這次非常特別，中國完全沒有發現。中國竟然完全不知道這件事，外界還傳出這樣的謠言說，東京中國大使館裡面可能有人要被整肅了，由此可見中國這次有多驚訝。」

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她接著說：「為什麼卓榮泰這麼重要的人物來訪日本卻沒有被中國發現？我認為有幾個可能的原因。首先，日本公明黨退出執政聯盟，過去20幾年，公明黨一直緊緊抓住國土交通大臣這個職位，因為國土交通省掌握機場和港口的出入境資訊，只要台灣有重要人士要入境，這些消息很快就會傳到中國那邊，中國就能提前對日本施壓。但這次公明黨離開執政聯盟，可能因此斷掉這個管道，中國才完全不知道這次台灣重要官員入境的事情。」

「再來，卓榮泰這次訪日是搭乘包機，而且他自己強調所有費用都是自掏腰包。台灣的國民黨事後還在立法院不斷追問政府有沒有私下介入，但卓榮泰很明確地回應說，這是他自己出錢的私人行程，就是單純去看棒球比賽。」

櫻井良子還透露，卓榮泰3月7日上午11點左右抵達東京羽田機場，中午12點前後趕到東京巨蛋，大約下午2點離開，直到傍晚6點又從羽田機場搭機回台灣，「這中間3、4個小時的空檔中，他到底做了什麼？我很好奇，經過四處打聽後，才知道他去拜訪一位學者。」

櫻井良子繼續說道，她也特地去問促成這次卓榮泰訪日的重要牽線人、現任自民黨幹事長代行萩生田光一，「過去安倍前首相一直很關注台灣，萩生田先生就繼承安倍的精神，繼續推動深化台日友好。不論是不是正式邦交國，他認為台灣跟日本應該要建立互相幫助、互相扶持的關係，這樣才能讓彼此的未來變得更美好。但萩生田當時只向卓榮泰提出一個條件：『這次訪問日本是為了促進友好交流，拜託你務必答應我，不要發表任何政治性的言論。』卓榮泰院長也真的遵守承諾，這次訪日期間完全沒有做任何政治表態，就這樣順利結束他的日本之行。」

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