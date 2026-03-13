執行「史詩怒火」行動傳意外 美最強航艦「福特號」起火2兵受傷

目前部署在伊朗戰場上的美國海軍「福特號」航空母艦，傳出洗衣房火災，有兩名船員受傷。美國海軍中央司令部表示：「火災與戰鬥無關，目前已得到控制。」 （法新社）

美國海軍最新型、同時也是全球體積最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford, CVN 78），於當地時間3月12日在紅海執行任務期間發生火災，導致兩名水兵受傷。美國海軍中央司令部（NAVCENT）隨後證實，火勢已經獲得控制，且並非由戰鬥行動所引起。

軍方證實：火災與戰鬥無關、功能正常

根據美國海軍在社群平台「X」發布的聲明，這起火災起點位於艦上的主洗衣房（main laundry spaces）。軍方強調，事故與目前的軍事對抗無關，且艦上的推進裝置並未受損。目前「福特號」仍維持全面運作能力，持續執行作戰任務。

聲明提及，事故中有兩名美軍水兵受傷，正接受醫療處理。軍方表示，兩人的傷勢均無生命危險，目前情況穩定。海軍中央司令部承諾，後續若有進一步消息將會及時對外公開。

「福特號」目前正帶領打擊群駐守於紅海，支援代號為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的軍事行動，以應對針對伊朗的局勢。資料顯示，「福特號」搭載超過5000名官兵及75架以上軍機（包括F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機）。該艦在部署至紅海前，已在海外執行任務超過9個月，足跡遍及加勒比海等地區。

本月5日，「福特號」才剛通過埃及蘇伊士運河進入紅海。儘管發生洗衣房起火的意外插曲，美軍強調這並未削弱這艘海上霸主的戰鬥力。

On March 12, USS Gerald R. Ford （CVN 78） experienced a fire that originated in the ship’s main laundry spaces. The cause of the fire was not combat-related and is contained.



There is no damage to the ship’s propulsion plant, and the aircraft carrier remains fully operational.… — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet （@US5thFleet） March 12, 2026

