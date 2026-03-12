伊朗總統開停戰條件：美以承認伊朗合法權利、支付賠償金

中東戰火不斷升溫，伊朗總統裴澤斯基安（見圖）週三開出停戰條件，稱若要達成和平，美以兩國必須承認伊朗的正當權利、支付賠償金，並由國際社會保證，確保未來不再發生侵略行為。（美聯社）

中東戰火不斷升溫，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）週三開出停戰條件，稱若要達成和平，美以兩國必須承認伊朗的正當權利、支付賠償金，並由國際社會保證，確保未來不再發生侵略行為。

裴澤斯基安週三宣布，承認德黑蘭的「合法權利」、支付賠償金以及獲得具有約束力的國際保證，以防止伊朗未來遭受侵略，是結束伊朗與美國、以色列衝突的唯一途徑

外媒報導指出，裴澤斯基安是在與俄羅斯和巴基斯坦領導人接觸之際，傳達這項訊息，他堅持任何解決方案都必須承認伊朗的基本權利，並要求追究德黑蘭所稱的無端侵略的責任。

外媒分析，此舉顯示隨著中東衝突進入第2週，目前沒有緩和跡象，伊朗正努力爭取國際社會對其立場的支持。

Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran’s commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Iran’s legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression. — Masoud Pezeshkian （@drpezeshkian） March 11, 2026

