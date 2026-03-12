為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗總統開停戰條件：美以承認伊朗合法權利、支付賠償金

    2026/03/12 10:43 即時新聞／綜合報導
    中東戰火不斷升溫，伊朗總統裴澤斯基安（見圖）週三開出停戰條件，稱若要達成和平，美以兩國必須承認伊朗的正當權利、支付賠償金，並由國際社會保證，確保未來不再發生侵略行為。（美聯社）

    中東戰火不斷升溫，伊朗總統裴澤斯基安（見圖）週三開出停戰條件，稱若要達成和平，美以兩國必須承認伊朗的正當權利、支付賠償金，並由國際社會保證，確保未來不再發生侵略行為。（美聯社）

    中東戰火不斷升溫，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）週三開出停戰條件，稱若要達成和平，美以兩國必須承認伊朗的正當權利、支付賠償金，並由國際社會保證，確保未來不再發生侵略行為。

    裴澤斯基安週三宣布，承認德黑蘭的「合法權利」、支付賠償金以及獲得具有約束力的國際保證，以防止伊朗未來遭受侵略，是結束伊朗與美國、以色列衝突的唯一途徑

    外媒報導指出，裴澤斯基安是在與俄羅斯和巴基斯坦領導人接觸之際，傳達這項訊息，他堅持任何解決方案都必須承認伊朗的基本權利，並要求追究德黑蘭所稱的無端侵略的責任。

    外媒分析，此舉顯示隨著中東衝突進入第2週，目前沒有緩和跡象，伊朗正努力爭取國際社會對其立場的支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播