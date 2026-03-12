為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普稱「美國贏了」 未來仍會繼續對伊朗展開軍事打擊

    2026/03/12 06:42
    川普11日在一場活動中宣稱，「美國已經贏得與伊朗的戰爭」，不過美國會繼續執行軍事行動，直到任務完成。（法新社）

    川普11日在一場活動中宣稱，「美國已經贏得與伊朗的戰爭」，不過美國會繼續執行軍事行動，直到任務完成。（法新社）

    美國與以色列針對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已進入第二週，戰火震驚全球。美國總統川普11日在一場活動中宣稱，「美國已經贏得與伊朗的戰爭」，不過美國會繼續執行軍事行動，直到任務完成。

    綜合外媒報導，自2月28日美國和以色列對伊朗發動聯合打擊行動以來，中東區域緊張局勢不斷升級，美國總統川普11日在美國肯塔基州一次活動中提到，這項行動已經取得重大成功，但同時他也提到，他不想太早宣布勝利。川普說：「讓我告訴你們，我們贏了，你永遠不想過早宣布勝利，但是我們贏了，在第一個小時就結束了。」川普也提到，美國已擊沉58艘伊朗海軍艦艇。

    川普以「短暫行動」（excursion）來形容此次攻擊，並說：「我們只是去了一趟小旅行而已，去清除一些非常邪惡的人。這件事在47年前本來就該做了，他們一直在殺害我們的人。他們非常強大你知道嗎，他們想要接管整個中東、摧毀以色列。他們根本不知道是什麼打擊了他們，他們不知道自己是被美國軍隊打擊的，他們完全沒預料到會有這樣的行動。」

    隨後川普表示，美國實際上已經摧毀伊朗，但美國不會就此轉頭就走，而是直到這項任務徹底完成，「我們不想每兩年就要回去一次」。

