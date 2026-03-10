航運受阻！法國增派10艘軍艦赴中東 戴高樂號航艦已在地中海

法國核動力航空母艦「戴高樂號」目前部署於地中海，作為加強中東軍事部署的戰略核心。法方已宣布另增派10艘軍艦前往荷姆茲海峽等海域，協助確保商船航行安全。（法新社資料照）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日表示，法國將向東地中海、紅海與荷姆茲海峽派遣10艘軍艦，以保護盟友並確保商船航行安全。該海域因伊朗戰事影響，油輪交通已大幅受阻，促使法國啟動這項規模前所未有的海軍動員。

根據《紐約時報》報導，馬克宏於賽普勒斯宣布，除了已部署於地中海的兩艘軍艦外，法國將增派8艘巡防艦與2艘直升機母艦前往該區。馬克宏強調，這項行動是法國海軍前所未有的動員，旨在確保關鍵水道保持暢通，因為該海域承載了全球約20%的石油供應量。

馬克宏在法國核動力航空母艦「戴高樂號（Charles de Gaulle）」上指出，軍事介入的核心目標在於保護該區約40萬名法國公民，並防止盟友遭受攻擊。針對戰事預期，馬克宏認為激烈階段可能持續「數天甚至數週」，並指出若戰略目標是中和敵方的彈道飛彈與海軍戰力，則有機會在數週內達成實質進展。

籌組國際護航聯盟 亞洲多國積極響應

法國目前正積極籌組國際護航部隊，以確保商船能安全通過陷入窒息風險的國際航道。荷姆茲海峽作為全球最重要的能源命脈，目前因戰火導致油輪交通受阻。馬克宏透露，已有多個歐洲國家、印度及部分亞洲國家表示願意共同參與護航，強調這是一項「護送與支援」而非「進攻型」的任務。

相較於法國評估戰事恐持續數週，美國總統川普則對戰爭進程展現樂觀態度。川普9日告訴媒體，這場戰爭已經「非常完整」，且美軍進度「大幅領先預期」。報導指出，儘管歐美領導人對終戰時間的看法不一，但法國因與部分波灣國家簽有防務協定，且其位於地中海的利益已受無人機威脅，這使其決定加強在區域的軍事部署。

