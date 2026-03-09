川普警告 伊朗新最高領袖須獲美方認可 否則「做不久」

部分人士猜測，伊朗已故最高領袖哈米尼56歲的兒子穆吉塔巴，可望繼承父業。（美聯社檔案照）

就在伊朗準備公布遇刺身亡的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）繼任人選之際，美國總統川普8日警告，伊朗下一任最高領袖若未獲他認可，將「做不久」。

在美國和以色列聯手空襲導致哈米尼喪生，並使整個中東陷入戰火的9天後，伊朗「專家會議」（Assembly of Experts）成員表示，已舉行閉門會議並選出下一任領袖。

當局尚未宣布當選者是誰，僅表示很快就會公布姓名。部分人士猜測，哈米尼56歲的兒子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）將繼承父業。

川普此前曾要求，他對這項任命有發言權，並將穆吉塔巴斥為令人無法接受的「小角色」（lightweight）。

川普8日向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，「他必須獲得我們的認可」，「如果他沒有得到我們的認可，他做不久（he's not going to last long）。」

然而，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稍早表示，這是伊朗自己的決定，「不容許任何人干涉我們的內政」。

阿拉奇在美國國家廣播公司（NBC）的「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中，更進一步要求川普為不斷升級的戰爭「向該地區人民道歉」。

穆吉塔巴被視為保守派人物，主要是因為他與伊朗「伊斯蘭革命衛隊」關係密切。

以色列軍方已向任何繼任者發出警告：「我們將毫不猶豫地鎖定你。」

分析人士警告，目前仍缺乏結束這場衝突的明確出路。美以官員表示，這場衝突可能會持續1個月或更長時間。

川普曾暗示，如果由一位華府「可接受」的領袖接替哈米尼，伊朗的經濟就可以重建。

