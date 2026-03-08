為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    學者訪談百餘美中台政治菁英 指台海戰爭可能性低

    2026/03/08 23:22 中央社
    美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中8日出席「誰在誤判戰爭？台海局勢下華府與兩岸菁英認知差距」新書發表會。這本對149名美中台政策圈菁英的研究顯示，他們認為兩岸戰爭可能性低。（中央社）

    美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中8日出席「誰在誤判戰爭？台海局勢下華府與兩岸菁英認知差距」新書發表會。這本對149名美中台政策圈菁英的研究顯示，他們認為兩岸戰爭可能性低。（中央社）

    台海和平關乎全球局勢，相較於2027年中國可能攻打台灣的說法，一項訪談了149名美中台菁英的研究顯示，兩岸戰爭可能性低。學者認為，美國扮演重要角色，但台灣在對美軍購上必須傳遞一致訊號。

    美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中今天在「誰在誤判戰爭？台海局勢下華府與兩岸菁英認知差距」新書發表會中說，政治菁英影響民意風向，因此針對兩岸戰爭與和平的前景，這本書直接鎖定這些較了解甚至接近決策圈的菁英做訪談。

    該書另一名作者是來自中國、在美國任教的學者孫太一。書中訪談人士中，58人來自中國、25人來自台灣、49人來自美國、其他17名則是各地華裔人士。在呈現北京觀點的這58人中，有5名是軍方人士、4名政府人員、30名大學學者，其他還有智庫、媒體等人士。

    翁履中說，北京菁英的核心判斷是：戰爭可能性很低，和平統一是優先選項，且中方會避免與美軍直接大規模衝突；未來10年優先推動兩岸融合發展，深化經濟社會聯繫。同時，北京也會盡量與周邊國家交好，避免形成對中國的包圍。

    他表示，訪談中得到的結論是「（北京）不能打不願打，但必要的時候還是得打」，所以風險不是完全沒有，但是否一定會開戰，不用太悲觀，北京政治圈的菁英們還是維持一定的理智。

    不過，他坦言，北京的決策者「只有一位」，就算是收集到的菁英判斷，也不敢說真的就掌握到了當權者他到底在想什麼，只能推敲揣測。

    而華府菁英的判斷則是：美國不會主動挑起戰爭，如果發生戰爭，將是北京引發的；2028年前不至於有戰爭，但2028至2035年風險提高，之後風險隨兩岸實力差距變大而提高。他們認為更可能出現的情景是：小規模軍事衝突、冷和平、經貿衝突，或透過兩岸融合的和平統一。

    「台灣要怎麼樣讓川普覺得我們很重要，這變成是現在面對的新困境」，翁履中說，華府的政策圈（國會、智庫）基本上很支持台灣，台灣要做的是要傳遞訊號給美國的政策圈，讓美國的政策圈維持對台灣的支持，藉由他們去影響總統川普（Donald Trump），對川普形成某種程度的制約力。

    翁履中強調，這也是為什麼在國安問題及軍購預算方面，台灣傳遞的訊號必須非常一致。

    他說，2026年是台海的關鍵年，美國的變數在於期中選舉，若民主黨重掌國會可能改變對台政策；兩岸互動可能不會有太大突破；AI時代的來臨，會看到更多的科技競爭，供應鏈與國安風險同步升高；在區域的局勢方面，日本、韓國、南海任何的爭端都可能產生溢出效應，影響台海安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播