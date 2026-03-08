學者訪談百餘美中台政治菁英 指台海戰爭可能性低

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中8日出席「誰在誤判戰爭？台海局勢下華府與兩岸菁英認知差距」新書發表會。這本對149名美中台政策圈菁英的研究顯示，他們認為兩岸戰爭可能性低。（中央社）

台海和平關乎全球局勢，相較於2027年中國可能攻打台灣的說法，一項訪談了149名美中台菁英的研究顯示，兩岸戰爭可能性低。學者認為，美國扮演重要角色，但台灣在對美軍購上必須傳遞一致訊號。

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中今天在「誰在誤判戰爭？台海局勢下華府與兩岸菁英認知差距」新書發表會中說，政治菁英影響民意風向，因此針對兩岸戰爭與和平的前景，這本書直接鎖定這些較了解甚至接近決策圈的菁英做訪談。

請繼續往下閱讀...

該書另一名作者是來自中國、在美國任教的學者孫太一。書中訪談人士中，58人來自中國、25人來自台灣、49人來自美國、其他17名則是各地華裔人士。在呈現北京觀點的這58人中，有5名是軍方人士、4名政府人員、30名大學學者，其他還有智庫、媒體等人士。

翁履中說，北京菁英的核心判斷是：戰爭可能性很低，和平統一是優先選項，且中方會避免與美軍直接大規模衝突；未來10年優先推動兩岸融合發展，深化經濟社會聯繫。同時，北京也會盡量與周邊國家交好，避免形成對中國的包圍。

他表示，訪談中得到的結論是「（北京）不能打不願打，但必要的時候還是得打」，所以風險不是完全沒有，但是否一定會開戰，不用太悲觀，北京政治圈的菁英們還是維持一定的理智。

不過，他坦言，北京的決策者「只有一位」，就算是收集到的菁英判斷，也不敢說真的就掌握到了當權者他到底在想什麼，只能推敲揣測。

而華府菁英的判斷則是：美國不會主動挑起戰爭，如果發生戰爭，將是北京引發的；2028年前不至於有戰爭，但2028至2035年風險提高，之後風險隨兩岸實力差距變大而提高。他們認為更可能出現的情景是：小規模軍事衝突、冷和平、經貿衝突，或透過兩岸融合的和平統一。

「台灣要怎麼樣讓川普覺得我們很重要，這變成是現在面對的新困境」，翁履中說，華府的政策圈（國會、智庫）基本上很支持台灣，台灣要做的是要傳遞訊號給美國的政策圈，讓美國的政策圈維持對台灣的支持，藉由他們去影響總統川普（Donald Trump），對川普形成某種程度的制約力。

翁履中強調，這也是為什麼在國安問題及軍購預算方面，台灣傳遞的訊號必須非常一致。

他說，2026年是台海的關鍵年，美國的變數在於期中選舉，若民主黨重掌國會可能改變對台政策；兩岸互動可能不會有太大突破；AI時代的來臨，會看到更多的科技競爭，供應鏈與國安風險同步升高；在區域的局勢方面，日本、韓國、南海任何的爭端都可能產生溢出效應，影響台海安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法