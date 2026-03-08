以空軍司令親自領軍 夜襲德黑蘭炸毀16架聖城部隊軍機

以色列軍方宣布夜襲德黑蘭梅赫拉巴德機場，重創伊朗空軍現役的美製F-14「雄貓」（F-14 Tomcat）戰機；圖為該型戰機在德黑蘭參與閱兵的檔案照。（法新社資料照）

以色列空軍7日對伊朗首都德黑蘭發動大規模空襲，精準摧毀梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad Airport）內16架隸屬於伊朗革命衛隊「聖城部隊」（Quds Force）的軍機。這次行動被視為以軍對伊朗支援中東區域武裝團體後勤體系的強硬反制。

據《法新社》報導，以色列國防軍（IDF）證實受損的16架軍機均為聖城部隊所有。以方指控，梅赫拉巴德機場長期作為該部隊向黎巴嫩真主黨運送軍火、資金與軍事資產的戰略中轉中心，此次打擊旨在癱瘓該條跨國補給鏈。

《耶路撒冷郵報》則披露，這波空襲屬於「咆哮雄獅行動」（Operation Roaring Lion）的最新進展。以軍不僅鎖定運輸機隊，還攻擊了威脅其機群安全的伊朗防空系統與戰機。據報導，受損目標包含伊朗空軍現役的美製F-14「雄貓」（F-14 Tomcat）戰機，以色列空軍司令巴爾（Tomer Bar）將軍更親自參與這波由超過80架戰機組成的任務。

以軍聲明進一步指出，梅赫拉巴德機場雖具備民用功能，但聖城部隊頻繁利用其設施進行軍事運輸，因此構成合法軍事目標。除了機隊遭到「精準解體」，行動還命中了一處用於製造彈道飛彈的設施，以及伊朗空軍的一座關鍵指揮中心。以方強調，摧毀這些地下指揮點與發射陣地，是為了減少伊朗對以色列本土發動火力攻擊的威脅。

針對空襲過程，以色列軍方表示在行動前已採取多項措施，包括使用精準彈藥、即時空中偵察與情資分析，以最大程度減少對周邊平民的傷害。儘管德黑蘭防空火網一度反擊，但以軍宣稱已完成對特定軍事資產的壓制。目前伊朗官方尚未對這16架飛機的損毀細節發表正式評論。

以色列空軍司令巴爾（Tomer Bar）將軍傳出親自參與對德黑蘭機場的空襲，領軍摧毀聖城部隊16架軍機與多架F-14戰機；圖為巴爾出席活動的檔案照。（圖取自色列空軍專頁）

