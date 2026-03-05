為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    今年第二次！剛果東部礦場山崩 逾200人罹難

    2026/03/05 07:25 即時新聞／綜合報導
    民主剛果礦業部證實，位於東部地區的魯巴亞鈳鉭鐵礦場因暴雨引發山崩，造成逾200人死亡。圖為魯巴亞礦場。（法新社資料照）

    剛果民主共和國礦業部證實，位於東部地區的魯巴亞（Rubaya）鈳鉭鐵礦（coltan）礦場因暴雨引發山崩，造成超過200人死亡。這已是該礦場今年第二度發生大規模坍塌事故。

    路透報導，魯巴亞礦場由當地民眾靠人工挖掘開採，每日僅領取數美元的微薄工資。自2024年起，礦區一直受到叛軍團體「剛果河聯盟/3月23日運動」（AFC/M23）控制。

    民主剛果礦業部4日表示，約有70名孩童在坍塌事故中喪生，大部分傷者已被移往東部首府果瑪（Goma）的醫療設施。

    同天，1名AFC/M23高級官員告訴路透記者，事故僅造成5到6人死亡。

    魯巴亞礦區生產全球約15%的鈳鉭鐵礦，這種礦產經加工後可製成鉭，這是一種耐高溫金屬，在手機、電腦、航太零件與燃氣渦輪機等製造業者之間需求極高。

    報導也引述另1名AFC/M23官員說法，「受損礦區早前因安全措施不足、礦工防護設施尚未完備而暫停作業。本次事故是最近連日大雨所造成的。」

    AFC/M23發言人目前尚未針對政府公布的災情發布聲明。聯合國表示，AFC/M23掠奪魯巴亞礦區資源，以資助叛亂活動，並獲得鄰國盧安達政府的支持，但基加利（Kigali）當局否認這項指控。

    今年1月28日，魯巴亞礦場曾發生另一起坍塌事故，同樣造成超過200人死亡。

