    首頁 > 國際

    涉為中國蒐集情報 工黨議員伴侶被逮

    2026/03/04 21:52 即時新聞／綜合報導
    倫敦警方逮捕三名涉嫌為中國從事間諜活動的男子。（路透）

    英國政壇驚傳國安醜聞，倫敦警方證實，反恐部門今日（4日）逮捕三名涉嫌為中國從事間諜活動的男子。令人震驚的是，其中兩名嫌疑人身分特殊，分別為現任工黨國會議員伴侶及前任工黨議員伴侶。目前工黨尚未表態回應。

    《每日郵報》（Daily Mail）報導，倫敦警察廳證實，反恐警察在今日稍早一起調查行動中，以涉嫌違反《國家安全法》並協助中國情報機構為由，分別在倫敦、威爾斯波伊斯（Powys）、威爾斯龐蒂克倫（Pontyclun）抓獲了年齡為39歲、68歲、43歲的三名男子，而引起關注的是，其中一名被捕者身分極敏感，為現任工黨國會議員的伴侶，而另一名被捕者則據傳為前任工黨議員的伴侶。

    警方隨後，執法人員針對六處相關地點進行搜查，目前，三名嫌疑人均已依照《警察與刑事證據法》被送往警局拘留，並接受進一步審問。

    倫敦反恐警務處負責人、指揮官弗拉納根（Helen Flanagan）在聲明中指出，近年來英國涉及國家安全的案件量逐漸增多，她強調，警方與合作夥伴一直保持緊密合作關係，致力防止任何可能危害國家安全的惡舉。雖然此次涉及的案情很嚴重，但弗拉納根也特別安撫大眾，照目前評估來看，於公眾並不會有直接或即時的威脅。

    由於被捕者與執政黨工黨成員有著密切關係，此案無疑將對英國政壇投下震撼彈，涉及案件的國會議員身分還沒正式對外公開，工黨方面也尚未針對此事件做出回應。

