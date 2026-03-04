不僅石油受影響！ 伊朗戰爭擾亂全球海運和空運供應鏈

美國和以色列與伊朗爆發衝突後，伊朗阻斷荷姆茲海峽的油輪航行。（路透）

美國及以色列與伊朗爆發衝突後，伊朗阻斷荷姆茲海峽的油輪航行。《美聯社》指出，不僅石油受到影響，連全球海運和空運供應鏈都受到伊朗戰爭衝擊。

根據《美聯社》報導，追蹤航運數據的克拉克森研究公司（Clarksons Research）估計，約有3200艘船舶在波斯灣內閒置，但這其中約有1231艘可能僅在波斯灣內運作。

該公司補充，另有約500艘船舶目前在波斯灣以外的阿拉伯聯合大公國和阿曼沿海港口「等待」。

荷蘭卡魯集裝箱公司（CARU Containers）北美區總經理戈德曼（Michael Goldman）表示，雖然停止運作船舶比例看起來很小，但它們會產生連鎖反應，影響整個供應鏈。

戈德曼說「供應鏈就像1列火車，由許多車廂組成，每節車廂代表世界上的1個港口。如果其中1節車廂脫軌，往往會引發連鎖反應，影響到它前後許多車廂。」

受影響的不僅全球海運，空運也受到限制。包括阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、科威特、伊拉克和伊朗在內的多個國家的空域和機場都關閉，導致數萬人和貨物滯留。

雖然空運貨物的總量通常不到全球貨運總量的1%，但波音公司在其《世界航空貨運預測》中估計，空運貨物往往是易腐爛或高價值商品，例如藥品、電子產品和農產品，這些商品合計約佔世界貿易額的35%。

如果中東地區的機場關閉時間過長，對經濟的潛在破壞性影響就越大。

伊朗戰爭能對全球供應鏈產生如此巨大影響，主要在於種類繁多的產品都經由中東地區運送。例如從印度出口的藥品以及從亞洲出口到世界各地的半導體和電池，都需要經過中東地區。

