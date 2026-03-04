伊朗戰爭持續升級 加總理呼籲緩和中東衝突

加拿大總理卡尼今（4）日呼籲迅速緩和中東衝突，並敦促各方尊重國際交戰規則。（美聯社）

美國和以色列2月28日空襲伊朗，消滅最高領袖哈米尼，伊朗隨後對中東多國發動攻勢以進行報復。對此加拿大總理卡尼（Mark Carney）今（4）日呼籲迅速緩和中東衝突，並敦促各方尊重國際交戰規則。

根據《法新社》報導，卡尼在澳洲雪梨發表演說時表示，中東戰爭是國際秩序失敗的又一例證。他強調加拿大呼籲迅速緩和敵對行動，並準備協助實現這一目標。

卡尼聲稱，他對國際社會未能解除伊朗武裝感到遺憾，但美國和以色列在沒有與聯合國合作或與包括加拿大在內的盟友磋商的情況下就採取行動。

卡尼發表上述言論之際，正值他對澳洲進行正式訪問的第二天。此次訪問旨在吸引投資，並深化與另一個中等強國的夥伴關係。

卡尼4日晚些時候將在澳洲洛伊研究所智庫（Lowy Institute think tank）的會議上發表演講。他5日將在澳洲首都坎培拉會見澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），並在國會發表演說。

此行程是卡尼在亞太多國訪問的一部分，旨在減少對美國的依賴，以因應他所說的美國主導的全球秩序日漸式微的局面。

