美國務卿喊「讓蔣介石出場」！暗示美軍將擴大對伊打擊範圍及強度

美國國務卿魯比歐3日在國會簡報時強調，由神職人員領導的恐怖主義、激進政權絕不能擁有核武，他也表示，美國正加強對伊朗的軍事行動，並預告「接下來幾小時到幾天內，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」。（歐新社）

針對中東局勢緊張，美國國務卿魯比歐3日在國會簡報時強調，由神職人員領導的恐怖主義、激進政權絕不能擁有核武，他也表示，美國正加強對伊朗的軍事行動，並預告「接下來幾小時到幾天內，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」，暗示美國將擴大在伊朗的打擊範圍及強度。

針對中東局勢，魯比歐3日在國會向參、眾兩議院簡報表示，過去72小時國務院持續積極落實計劃，幫助身處中東的美國公民離開，自這場戰爭爆發以來，已有9000名美國公民成功離開該地區，目前還有大約1500名美國公民正在申請離境援助。目前也確定將繼續與航空公司合作，安排更多大型機、軍用飛機等，以幫助人們撤離。

請繼續往下閱讀...

魯比歐也重申，伊朗絕對不能擁有核武器，美方決不允許這個由神職人員領導的恐怖主義、激進政權擁有核武，他也強調目前所有行動都在按計劃進行，甚至提前完成。魯比歐也提到「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」，外界將真切感受到行動強度和範圍顯著提升。

魯比歐也說，「世上最強大的兩支空軍將摧毀這個恐怖政權，使其喪失威懾力，剝奪它威脅鄰國的能力，或躲在後方繼續發展核武的野心」。

紐約時報報導指出，「讓蔣介石出場」這句話，是用來表示即將動用壓倒性武力的委婉說法。其歷史可追溯到冷戰時期，當時主張美國武裝蔣介石、協助他從共產黨手中奪回中國的人，常把它當作動員口號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法